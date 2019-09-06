Qatar Airways запустила распродажу абиалетов из Киева в города Азии, Австралии и Африки

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Qatar Airways запустила распродажу авиабилетов из Киева со скидками до 30-40% на перелеты в экономическом и бизнес-классе в города Азии, Австралии и Африки.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Период действия распродажи – до 15 сентября 2019 года включительно.
Промоцены действуют для вылетов до 31 августа 2020 года за исключением периода с 15 декабря 2019 года по 20 января 2020 года.
Минимальные цены для вылетов из Киева в эконом-классе в обе стороны:
Минимальные цены для вылетов из Киева в бизнес-классе в обе стороны:
Условия максимальной скидки на перелеты из Киева в эконом классе:
Условия максимальной скидки на перелеты из Киева в бизнес классе:
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