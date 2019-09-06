Qatar Airways запустила распродажу абиалетов из Киева в города Азии, Австралии и Африки

Qatar Airways запустила распродажу авиабилетов из Киева со скидками до 30-40% на перелеты в экономическом и бизнес-классе в города Азии, Австралии и Африки.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Период действия распродажи – до 15 сентября 2019 года включительно.

Промоцены действуют для вылетов до 31 августа 2020 года за исключением периода с 15 декабря 2019 года по 20 января 2020 года.

Минимальные цены для вылетов из Киева в эконом-классе в обе стороны:

Бангкок — от 13200 грн

Токио — от 14000 грн

Сеул — от 14000 грн

Коломбо — от 14900 грн

Мальдивы — от 15700 грн

Гонконг — от 16100

Пномпень — от 17600 грн

Бали — от 17900 грн

Краби — от 18000 грн

Виндхук — от 18100 грн

Сингапур — от 18500 грн

Пхукет — от 19100 грн

Кейптаун — от 19200 грн

Манила — от 19500 грн

Джакарта — от 19500 грн

Лангкави — от 20000 грн

Куала-Лумпур — от 20000 грн

Дананг — от 20100 грн

Хошимин — от 20100 грн

Ханой — от 20100 грн

Занзибар — от 20400 грн

Давао — от 21300 грн

Сейшелы — от 22200 грн

Катманду — от 24600 грн

Перт — от 28000 грн

Окленд — от 32800 грн

Мельбурн — от 34600 грн

Сидней — от 34900 грн

Буэнос-Айрес — от 35600 грн.

Минимальные цены для вылетов из Киева в бизнес-классе в обе стороны:

Дананг — от 33300 грн

Гонконг — от 38300 грн

Коломбо — от 42200 грн

Краби — от 45100 грн

Бангкок — от 48200 грн

Сейшелы — от 53600 грн

Сеул — от 53700 грн

Бали — от 54800 грн

Хошимин — от 55900 грн

Пхукет — от 56100 грн

Куала-Лумпур — от 56300 грн

Лангкави — от 56300 грн

Сингапур — от 56500 грн

Кейптаун — от 57900 грн

Токио — от 58100 грн

Кейптаун — от 58400 грн

Джакарта — от 63800 грн

Мальдивы — от 64800

Виндхук -от 87900 грн

Мельбурн — от 102100 грн

Сидней — от 104200 грн

Перт — от 105900 грн

Окленд — от 108300 грн

Условия максимальной скидки на перелеты из Киева в эконом классе:

максимальная скидка (до 25%) доступна при условии бронирования минимум за 90 дней до вылета и при условии путешествия в будние дни (понедельник, вторник, среда) и распространяется на некоторые направления (например, Гонконг, Окленд ), скидки меньшего размера доступны для путешествий в другие направления.

Условия максимальной скидки на перелеты из Киева в бизнес классе: