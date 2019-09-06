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Qatar Airways запустила распродажу абиалетов из Киева в города Азии, Австралии и Африки

Qatar Airways запустила распродажу абиалетов из Киева в города Азии, Австралии и Африки

Qatar Airways запустила распродажу авиабилетов из Киева со скидками до 30-40% на перелеты в экономическом и бизнес-классе в города Азии, Австралии и Африки.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Период действия распродажи – до 15 сентября 2019 года включительно.

Промоцены действуют для вылетов до 31 августа 2020 года за исключением периода с 15 декабря 2019 года по 20 января 2020 года.

Минимальные цены для вылетов из Киева в эконом-классе в обе стороны:

  • Бангкок — от 13200 грн
  • Токио — от 14000 грн
  • Сеул — от 14000 грн
  • Коломбо — от 14900 грн
  • Мальдивы — от 15700 грн
  • Гонконг — от 16100
  • Пномпень — от 17600 грн
  • Бали — от 17900 грн
  • Краби — от 18000 грн
  • Виндхук — от 18100 грн
  • Сингапур — от 18500 грн
  • Пхукет — от 19100 грн
  • Кейптаун — от 19200 грн
  • Манила — от 19500 грн
  • Джакарта — от 19500 грн
  • Лангкави — от 20000 грн
  • Куала-Лумпур — от 20000 грн
  • Дананг — от 20100 грн
  • Хошимин — от 20100 грн
  • Ханой — от 20100 грн
  • Занзибар — от 20400 грн
  • Давао — от 21300 грн
  • Сейшелы — от 22200 грн
  • Катманду — от 24600 грн
  • Перт — от 28000 грн
  • Окленд — от 32800 грн
  • Мельбурн — от 34600 грн
  • Сидней — от 34900 грн
  • Буэнос-Айрес — от 35600 грн.

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Минимальные цены для вылетов из Киева в бизнес-классе в обе стороны:

  • Дананг — от 33300 грн
  • Гонконг — от 38300 грн
  • Коломбо — от 42200 грн
  • Краби — от 45100 грн
  • Бангкок — от 48200 грн
  • Сейшелы — от 53600 грн
  • Сеул — от 53700 грн
  • Бали — от 54800 грн
  • Хошимин — от 55900 грн
  • Пхукет — от 56100 грн
  • Куала-Лумпур — от 56300 грн
  • Лангкави — от 56300 грн
  • Сингапур — от 56500 грн
  • Кейптаун — от 57900 грн
  • Токио — от 58100 грн
  • Кейптаун — от 58400 грн
  • Джакарта — от 63800 грн
  • Мальдивы — от 64800
  • Виндхук -от 87900 грн
  • Мельбурн — от 102100 грн
  • Сидней — от 104200 грн
  • Перт — от 105900 грн
  • Окленд — от 108300 грн

Условия максимальной скидки на перелеты из Киева в эконом классе:

  • максимальная скидка (до 25%) доступна при условии бронирования минимум за 90 дней до вылета и при условии путешествия в будние дни (понедельник, вторник, среда) и распространяется на некоторые направления (например, Гонконг, Окленд ), скидки меньшего размера доступны для путешествий в другие направления.

Условия максимальной скидки на перелеты из Киева в бизнес классе:

  • максимальная скидка до -40% (30% для индивидуальных путешествий) актуальна для авиабилетов выбранных направлений и применяется при условии бронирования минимум за 120 дней до отправления для 2 или более пассажиров (до 8); билеты должны быть зарезервированы в одном бронировании на те же рейсы и предусматривают путешествия вместе.
По материалам Finance.UA
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