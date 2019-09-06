Милованов рассказал, как оживить экономический рост Украины

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Для настоящих изменений в уровне экономики Украины власть должна делать рискованные шаги и работать над переквалификацией работников.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью НВ.
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“Они (инвестиции — ред.) должны значительно возрасти. Это зависит от того, поверят kb мир и украинцы, что теперь будет иначе. Я поверил. Но большинство людей еще присматриваются. А так не работают настоящие изменения. Нужно рисковать, верить, идти и делать. Ты никогда не полетишь в космос, если не будешь верить, что можно улететь в космос”, — отметил министр.
При этом он подчеркнул, что Украине не просто нужно достичь экономического роста, а улучшить жизнь людей с помощью роста, однако с этим есть проблема.
“У нас существует две Украины. Одна для людей, у которых большие зарплаты, за которыми бегают, охотятся рекрутинговые компании, и которых не хватает для работодателей. И другая — где люди получают мало. Там выше безработица, меньше рабочих мест, и они сокращаются… Когда мы делаем новые инвестиции, внедряем новые технологии, мы разогреваем этот, первый, рынок. Мы создаем еще больше рабочих мест для людей, которые понимают высокие технологии. И уничтожаем рабочие места на тех рынках, где они не нужны”, — пояснил министр.
По его мнению, команда Министерства развития экономики должна думать о переквалификации людей с тем, чтобы экономическое развитие касалось как можно большего количества граждан.
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