У Джонсона гарантируют выход Британии из состава ЕС 31 октября

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Британское правительство придерживается своего плана Brexit и не будет добиваться задержки выхода Британии из ЕС.
Как сообщает Reuters, об этом заявили два министра правительства Бориса Джонсона.
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Эти заявления стали реакцией на заявление об отставке министра по вопросам труда и пенсий Амбер Радд из-за исключения из рядов партии депутатов, которые не поддержали план жесткого Brexit.
Комментируя это заявление, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что проводя “интенсивные переговоры” в Брюсселе, правительство Джонсона не будет отходить “от того, что некоторые описывают как жесткую стратегию Brexit”.
“Избиратели понимают, что мы должны придерживаться плана”, – пояснил Рааб.
Последний шанс для ЕС избежать жесткого Brexit – согласиться на британские инициативы, которые будут озвучены 17 октября на заседании Европейского Совета, добавляет министр финансов Сахид Джавид.
“Премьер-министр пойдет на заседание совета 17 и 18 октября, и он постарается заключить соглашение с ЕС. Однако он не будет просить о продлении на этой встрече”, – заявил Джавид.
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