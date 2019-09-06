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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,542 млн и 39,534 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 28), максимальный курс продажи доллара 25,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,09-25,10 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 69 активных заявок по доллару на сумму 70,076 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,0800 – 30 000
25,0900 – 23 000
25,0900 – 10 000
25,0900 – 20 000
25,0900 – 120 000
25,0900 – 55 001
25,0900 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1728 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0539 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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