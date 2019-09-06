По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,542 млн и 39,534 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 28), максимальный курс продажи доллара 25,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,09-25,10 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 69 активных заявок по доллару на сумму 70,076 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,3000 – 2 22225,1000 – 5 00025,0800 – 33 33325,0800 – 10 00025,0700 – 40 00025,0700 – 155 55525,0600 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,0800 – 30 000

25,0900 – 23 000

25,0900 – 10 000

25,0900 – 20 000

25,0900 – 120 000

25,0900 – 55 001

25,0900 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1728 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0539 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.