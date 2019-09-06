Мининфраструктуры предлагает законопроекты, которые дадут 3% роста ВВП ежегодно

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство инфраструктуры Украины поддержало инициативы Верховной Рады Украины (ВРУ) по ключевым евроинтеграционным транспортным законопроектам №1196-1 и № 1182-1 которые были недавно зарегистрированы.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
Читайте также: В Мининфраструктуры озвучили планы на 10 лет
В министерстве считают, что введение этих реформ существенно повлияет на экономику Украины в национальном масштабе – экспертная оценка экономического эффекта составляет около 3% роста ВВП ежегодно.
Законопроекты вводят европейскую модель для рынков железнодорожных и внутренних водных перевозок, заложат основы формирования честной конкуренции, а также обеспечат обособление деятельности по управлению инфраструктурой от предоставления услуг.
Проекты законов №1196-1 “О железнодорожном транспорте Украины” и №1182-1 “О внутреннем водном транспорте” зарегистрированы в парламенте 6 сентября 2019 года, но тексты документов пока не опубликовали на сайте Верховной Рады.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 6591 10
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 17469 7
Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспортаВчера, 04:00 - 1671 5
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 14756 4
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 52879 3
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 52879 3
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ7 ч. назад - 9397 1
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 6591 10
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульных3 ч. назад - 6069 2
На что украинцы тратят больше всего денегВчера, 21:01 - 2815
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы3 ч. назад - 86
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 2505
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 505
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 834
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 710