Мининфраструктуры предлагает законопроекты, которые дадут 3% роста ВВП ежегодно

Министерство инфраструктуры Украины поддержало инициативы Верховной Рады Украины (ВРУ) по ключевым евроинтеграционным транспортным законопроектам №1196-1 и № 1182-1 которые были недавно зарегистрированы.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

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В министерстве считают, что введение этих реформ существенно повлияет на экономику Украины в национальном масштабе – экспертная оценка экономического эффекта составляет около 3% роста ВВП ежегодно.

Законопроекты вводят европейскую модель для рынков железнодорожных и внутренних водных перевозок, заложат основы формирования честной конкуренции, а также обеспечат обособление деятельности по управлению инфраструктурой от предоставления услуг.

Проекты законов №1196-1 “О железнодорожном транспорте Украины” и №1182-1 “О внутреннем водном транспорте” зарегистрированы в парламенте 6 сентября 2019 года, но тексты документов пока не опубликовали на сайте Верховной Рады.