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В Украине введут комплексную электронную услугу по оформлению земли

В Украине введут комплексную электронную услугу по оформлению земли

Кабинет министров запустит в Украине комплексную электронную услугу для оформления земельных участков.

Такое распоряжение правительству дал президент Владимир Зеленский, о чем говорится в соответствующем указе главы государства №647/2019 “О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг”.

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Указано, что президент выпустил указ с целью утверждения функционирования сервисного государства — государства для граждан и бизнеса, обеспечения надлежащей реализации прав физических и юридических лиц в сфере предоставления публичных, в том числе административных, услуг, создание современной инфраструктуры, удобных и доступных электронных сервисов для предоставления таких услуг.

Согласно документу, Кабмину поручено обеспечить:

- возможность предоставления органами местного самоуправления и/или нотариусами отдельных публичных услуг, в частности, связанных с регистрацией актов гражданского состояния, регистрацией транспортных средств, выдачей водительских удостоверений, регистрацией земельного участка, предоставлением социальных услуг;

- внедрение механизма предоставления комплексной электронной услуги, связанной с оформлением права на земельный участок.

По материалам Дело
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