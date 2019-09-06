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Разумков рассказал, когда Рада начнет рассматривать Госбюджет-2020

Разумков рассказал, когда Рада начнет рассматривать Госбюджет-2020

Верховная Рада Украины начнет рассмотрение Государственного бюджета на 2020 год в течение следующей пленарной недели с 17 по 20 сентября.

Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета парламента.

“На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов. В частности, проект Государственного бюджета на 2020 год”, — отметил Разумков.

По его словам, Кабмин должен внести проект бюджета до 15 сентября.

Напомним, Верховная Рада имеет отходить от практики принятия годового бюджета ночью, поэтому над Государственным бюджетом на следующий год парламентарии должны работать обдуманно и размеренно. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

По материалам УНН
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