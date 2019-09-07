Экономические возможности украинцев выросли через выплаты перед выборами

Значение Индекса экономических возможностей населения по состоянию на конец августа 2019 года составило 109 пунктов и уже пятый месяц подряд удерживается на уровне более 100.

Об этом свидетельствует исследование Центра Разумкова.

Как отметил директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, значение индекса показало, что Украина вышла на устойчивый уровень в первом полугодии 2019 года.

“Важную роль сыграл и парламентский марафон, и президентский, потому что в Украине это период значительных дополнительных выплат. Даже официально номинальная заработная плата за два месяца – июнь и июль – выросла на 7%, а учитывая, что в эти месяцы фиксировалось снижение цен, реальная зарплата выросла почти на 10%”, – сказал он.

По данным исследования, предвыборные выплаты (официальные и неофициальные) населению позволили увеличить как потребительские расходы, так и пополнить сбережения с помощью покупки наличной валюты (что, обычно, и является надежными сбережениями).

На уровень экономических возможностей также повлияло существенное укрепление гривны и значительное сезонное снижение стоимости продуктов питания летом.