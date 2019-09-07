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Экономические возможности украинцев выросли через выплаты перед выборами

Экономические возможности украинцев выросли через выплаты перед выборами

Значение Индекса экономических возможностей населения по состоянию на конец августа 2019 года составило 109 пунктов и уже пятый месяц подряд удерживается на уровне более 100.

Об этом свидетельствует исследование Центра Разумкова.

Как отметил директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, значение индекса показало, что Украина вышла на устойчивый уровень в первом полугодии 2019 года.

“Важную роль сыграл и парламентский марафон, и президентский, потому что в Украине это период значительных дополнительных выплат. Даже официально номинальная заработная плата за два месяца – июнь и июль – выросла на 7%, а учитывая, что в эти месяцы фиксировалось снижение цен, реальная зарплата выросла почти на 10%”, – сказал он.

По данным исследования, предвыборные выплаты (официальные и неофициальные) населению позволили увеличить как потребительские расходы, так и пополнить сбережения с помощью покупки наличной валюты (что, обычно, и является надежными сбережениями).

На уровень экономических возможностей также повлияло существенное укрепление гривны и значительное сезонное снижение стоимости продуктов питания летом.

По материалам РБК-Украина
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