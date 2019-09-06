ЦИК утвердила суммы возмещения партиям на выборы в Верховную Раду

Объемы расходов на проведение выборов народных депутатов Украины из государственного бюджета на 2020 год утвердили в сумме 95 млн 522 тыс. грн.

Об этом сообщили на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Объем расходов для возмещения расходов партиям на предвыборную агитацию по выборам нардепов составляет 467 млн ​​327,7 тыс. грн из госбюджета-2020.

Местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав выделят 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн субвенции.

Кроме того, утвердили расходы на функционирование Государственного реестра избирателей. Государственный бюджет Украины на 2020 год профинансирует реестр на 44 млн 265,1 тыс. грн.