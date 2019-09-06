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ЦИК утвердила суммы возмещения партиям на выборы в Верховную Раду

ЦИК утвердила суммы возмещения партиям на выборы в Верховную Раду

Объемы расходов на проведение выборов народных депутатов Украины из государственного бюджета на 2020 год утвердили в сумме 95 млн 522 тыс. грн.

Об этом сообщили на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Объем расходов для возмещения расходов партиям на предвыборную агитацию по выборам нардепов составляет 467 млн ​​327,7 тыс. грн из госбюджета-2020.

Местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав выделят 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн субвенции.

Кроме того, утвердили расходы на функционирование Государственного реестра избирателей. Государственный бюджет Украины на 2020 год профинансирует реестр на 44 млн 265,1 тыс. грн.

По материалам Finance.UA
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