ЦИК утвердила суммы возмещения партиям на выборы в Верховную Раду

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Объемы расходов на проведение выборов народных депутатов Украины из государственного бюджета на 2020 год утвердили в сумме 95 млн 522 тыс. грн.
Об этом сообщили на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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Объем расходов для возмещения расходов партиям на предвыборную агитацию по выборам нардепов составляет 467 млн 327,7 тыс. грн из госбюджета-2020.
Местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав выделят 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн субвенции.
Кроме того, утвердили расходы на функционирование Государственного реестра избирателей. Государственный бюджет Украины на 2020 год профинансирует реестр на 44 млн 265,1 тыс. грн.
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