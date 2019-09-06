Facebook планирует выделить $10 млн на разработку технологии распознавания дипфейков

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Компания Facebook планирует выделить 10 миллионов долларов на конкурс по разработке технологии, которая будет распознавать механизм замещения лицо человека на видео.
Об этом сообщает Tech Crunch.
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Для этого должны создать специальный фонд Deepfake Detection Challenge. Участники конкурса будут получать от фонда гранты на разработку технологии распознавания дипфейков.
Во время конкурса участники будут использовать публичную базу видео с актерами. Facebook пообещал не использовать личные данные пользователей соцсети.
Конкурс планируют начать в декабре этого года, он продлится до марта 2020 года. Принять участие могут все желающие.
Победителя выберут благодаря механизму, который оценит и сравнит эффективность алгоритмов разных участников.
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