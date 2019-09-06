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Facebook планирует выделить $10 млн на разработку технологии распознавания дипфейков

Facebook планирует выделить $10 млн на разработку технологии распознавания дипфейков

Компания Facebook планирует выделить 10 миллионов долларов на конкурс по разработке технологии, которая будет распознавать механизм замещения лицо человека на видео.

Об этом сообщает Tech Crunch.

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Для этого должны создать специальный фонд Deepfake Detection Challenge. Участники конкурса будут получать от фонда гранты на разработку технологии распознавания дипфейков.

Во время конкурса участники будут использовать публичную базу видео с актерами. Facebook пообещал не использовать личные данные пользователей соцсети.

Конкурс планируют начать в декабре этого года, он продлится до марта 2020 года. Принять участие могут все желающие.

Победителя выберут благодаря механизму, который оценит и сравнит эффективность алгоритмов разных участников.

По материалам hromadske.tv
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