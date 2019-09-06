В Украине составлено более 200 протоколов по авто на "еврономерах"

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В Украине с начала действия новых штрафных санкций за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств составлено более 200 протоколов.
Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
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“ГФС фиксирует правонарушения, предусмотренные частью третьей статьи 470 (превышение установленного статьей 95 этого Кодекса срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток — ред.) и 481 (превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток — ред.) Таможенного кодекса Украины. Согласно базе данных ГФС, по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года составлено 243 протокола о нарушении таможенных правил”, – говорится в ответе.
Также сообщается, что санкции указанных правонарушений не изменились (часть 3 статьи 470 Таможенного кодекса Украины — 8 500 грн, часть 3 статьи 481 Таможенного кодекса Украины — штраф 17 000 грн). Так же не изменился порядок производства по делам о нарушении таможенных правил (после составления протокола о нарушении таможенных правил осуществляются процессуальные действия, выносится постановление по делам о нарушении таможенных правил).
“Административная ответственность по признакам правонарушений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 470 Таможенного кодекса Украины и частями пятой и шестой статьи 481 Таможенного кодекса Украины, может наступать в зависимости от превышения сроков транзитного перемещения автомобилей и временного ввоза (более 20 суток и более 30 суток)”, – отмечается в ответе.
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