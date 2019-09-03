По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,324 млн и 32,738 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 30), максимальный курс продажи доллара 25,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,12-25,13 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 72 активных заявок по доллару на сумму 65,062 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,3000 – 2 22225,1500 – 5 00025,1500 – 5 00025,1200 – 20 00025,1200 – 15 00025,1100 – 50 00025,1000 – 15 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,1000 – 2 000

25,1000 – 15 000

25,1100 – 30 000

25,1100 – 35 000

25,1200 – 25 000

25,1200 – 20 000

25,1200 – 120 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1355 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0791 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.