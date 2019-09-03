Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,324 млн и 32,738 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 30), максимальный курс продажи доллара 25,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,12-25,13 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 72 активных заявок по доллару на сумму 65,062 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,1000 – 2 000
25,1000 – 15 000
25,1100 – 30 000
25,1100 – 35 000
25,1200 – 25 000
25,1200 – 20 000
25,1200 – 120 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1355 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0791 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На какую зарплату согласны украинские заробитчане - опросВчера, 08:06 - 5997 14
Зарегистрироваться по месту жительства можно будет онлайн - указ ПрезидентаВчера, 12:01 - 4040 11
Украинцам пересчитают зарплатыВчера, 20:01 - 53097 9
Газ "про запас" приобрели уже более 7 тысяч семейВчера, 14:30 - 2141 9
На содержание Мотор Сич требуется 12 млрд в годВчера, 20:24 - 1338 8
Украинцам пересчитают зарплатыВчера, 20:01 - 53097 9
Зарегистрироваться по месту жительства можно будет онлайн - указ ПрезидентаВчера, 12:01 - 4040 11
В Нацбанке анонсировали выпуск монет номиналом 5 грн осеньюВчера, 17:01 - 2871 2
Смолий назвал причины укрепления гривны к долларуВчера, 15:02 - 2544
Нацбанк снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 2311
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)Вчера, 12:10 - 320
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)Позавчера, 15:10 - 461
Tesla выпустила новую версию Model 303.09.2019, 15:10 - 3104
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"02.09.2019, 15:10 - 991
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 41213 1