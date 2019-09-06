Motorola презентовала флагман с квадрокамерой (фото, видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Мotorola представила смартфон линейки One, стоимостью 400 евро. Модель называется One Zoom и она является флагманом линейки.
One Zoom — первый смартфон Motorola с квадрокамерой. Основной датчик — 48-мегапиксельный, совмещённый с объективом с диафрагмой F/1.7. Также тут имеется 16-мегапиксельный «ширик» и восьмимегапиксельный «телевик». Причём последний имеет трёхкратный зум (гибридный тут 10-кратный) и оптическую стабилизацию, которая также есть и у основной камеры. Фронтальная камера характеризуется разрешением 25 Мп.
Аккумулятор у смартфона в 4000 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Из остального можно отметить наличие модуля NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев, аудиоразъём, водооталкивающее покрытие P2i и Android Pie без всяких оболочек, так как это смартфон программы Android One.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Redmi Note 8 Pro уже установил рекорд по продаже06.09.2019, 05:03 - 27795 5
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 2163 4
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 10992 4
Водителей каких авто считают самыми опасными (рейтинг)Вчера, 06:30 - 11635 3
Tesla запускает собственное производство аккумуляторных батарейПозавчера, 20:12 - 3519 3
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 15609 1
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 13553 1
Водителей каких авто считают самыми опасными (рейтинг)Вчера, 06:30 - 11635 3
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 10992 4
Рынок труда: кто востребован этой осеньюВчера, 08:01 - 2272
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 1436
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 421
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 640
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 631
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)04.09.2019, 15:10 - 747