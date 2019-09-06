Motorola презентовала флагман с квадрокамерой (фото, видео)

Мotorola представила смартфон линейки One, стоимостью 400 евро. Модель называется One Zoom и она является флагманом линейки.

One Zoom — первый смартфон Motorola с квадрокамерой. Основной датчик — 48-мегапиксельный, совмещённый с объективом с диафрагмой F/1.7. Также тут имеется 16-мегапиксельный «ширик» и восьмимегапиксельный «телевик». Причём последний имеет трёхкратный зум (гибридный тут 10-кратный) и оптическую стабилизацию, которая также есть и у основной камеры. Фронтальная камера характеризуется разрешением 25 Мп.

Аккумулятор у смартфона в 4000 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Из остального можно отметить наличие модуля NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев, аудиоразъём, водооталкивающее покрытие P2i и Android Pie без всяких оболочек, так как это смартфон программы Android One.