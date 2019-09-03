С начала года киевлянам вернули 30 млн гривен долгов по зарплате: наибольшие должники

С начала года государственные исполнители столицы вернули долги по заработной плате для работников предприятий-должников на сумму более 30 млн гривен. Было выполнено почти 1300 исполнительных производств, пишет Сегодня.

“Наибольшими должниками пока является ОАО “Завод Маяк”, его долг перед работниками составляет почти 14 миллмонов гривен, и ОАО “Мостострой “- более 7,5 млн гривен”, – рассказал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Проверить, насколько исправно предприятие выдает зарплату, можно в Едином реестре должников. Там есть публичный электронный реестр предприятий-должников по выплате заработной платы. Так что каждый желающий сможет узнать, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам.

Кроме того, в столице и других регионах Украины работают штабы контроля за выполнением решений о взыскании задолженности.

Отметим, что право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом (ст. 43 Конституции Украины). Работник имеет право на оплату своего труда на основании заключенного трудового договора (ст. 21 Закона Украины “Об оплате труда”).