У кого из пенсионеров могут забрать выплаты при проверке пенсий

В Украине чиновникам поручат при помощи автоматической базы проверить всех, кто получает пенсии и другую помощь от государства.

Под проверку попадут пенсионеры и субсидианты.

Какая информация о пенсионере есть в реестре:

ФИО , пол, место и дата рождения;

паспортные данные и ИНН (если он есть);

где зарегистрирован и где на самом деле проживает;

данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д);

где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится.

Если нашли нарушения:

передают информацию органу, который проводит выплату;

проверяют информацию и принимают решение о том, что деньги платили незаконно;

нарушитель обязан вернуть все государству;

если нарушитель отказывается вренуть, то власти могут через суд добиться возвращения незаконной материальной помощи.

Справка Finance.ua

С 1 января значительно повысили пенсии почти 500 тыс. военных пенсионеров.