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У кого из пенсионеров могут забрать выплаты при проверке пенсий

У кого из пенсионеров могут забрать выплаты при проверке пенсий

В Украине чиновникам поручат при помощи автоматической базы проверить всех, кто получает пенсии и другую помощь от государства.

Под проверку попадут пенсионеры и субсидианты.

Какая информация о пенсионере есть в реестре:

  • ФИО, пол, место и дата рождения;
  • паспортные данные и ИНН (если он есть);
  • где зарегистрирован и где на самом деле проживает;
  • данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д);

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  • где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится.

Если нашли нарушения:

  • передают информацию органу, который проводит выплату;
  • проверяют информацию и принимают решение о том, что деньги платили незаконно;
  • нарушитель обязан вернуть все государству;
  • если нарушитель отказывается вренуть, то власти могут через суд добиться возвращения незаконной материальной помощи.

Справка Finance.ua

  • С 1 января значительно повысили пенсии почти 500 тыс. военных пенсионеров.
  • В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной надбавки.
По материалам Finance.UA
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