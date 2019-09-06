Евросоюз остается крупнейшим мировым экспортером сельхозпродукции

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Еврокомиссия опубликовала очередной статистический доклад, по которому Евросоюз второй год подряд удерживает позицию крупнейшего мирового экспортера сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
«По итогам 2018 года, сельскохозяйственный экспорт Евросоюза достиг объема 138 миллиардов евро. Сельскохозяйственные продукты составляют 7 процентов от общей стоимости товаров, которые были экспортированы из ЕС в 2018 году, и занимают четвертую позицию, уступая машиностроению, другим промышленным изделиям и продукции химической промышленности», – говорится в сообщении.
Сельскохозяйственная индустрия, пищевая промышленность и связанные с ними услуги создают вместе около 44 миллионов рабочих мест в странах Евросоюза. Производство пищевых продуктов и их переработка дают 7,5 процента от общего количества рабочих мест на рынке труда.
В представленном докладе Еврокомиссия назвала пять важнейших направлений европейского экспорта сельскохозяйственной продукции: Соединенные Штаты, Китай, Швейцария, Япония и Россия. На эти страны приходится 40 процентов всего сельскохозяйственного экспорта ЕС. В «корзине» экспортируемых продуктов доминирует вино, на втором месте – спиртные напитки и алкогольные изделия. Далее по значению идет экспорт товаров для детей, приправы, шоколад и макаронные изделия.
За этот же период ЕС оставался вторым по значению импортером сельскохозяйственной продукции с общим объемом импорта на сумму в 116 миллиардов евро. Таким образом, экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС на 22 миллиарда превышает импорт, что обеспечивает положительный торговый баланс в этом секторе экономики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Redmi Note 8 Pro уже установил рекорд по продаже06.09.2019, 05:03 - 28404 5
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 2824 4
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 11543 4
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 14209 3
Водителей каких авто считают самыми опасными (рейтинг)Вчера, 06:30 - 12833 3
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 23587 2
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 14209 3
Водителей каких авто считают самыми опасными (рейтинг)Вчера, 06:30 - 12833 3
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 11543 4
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 2824 4
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 1602
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 432
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 655
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 635
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)04.09.2019, 15:10 - 755