Евросоюз остается крупнейшим мировым экспортером сельхозпродукции

Еврокомиссия опубликовала очередной статистический доклад, по которому Евросоюз второй год подряд удерживает позицию крупнейшего мирового экспортера сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«По итогам 2018 года, сельскохозяйственный экспорт Евросоюза достиг объема 138 миллиардов евро. Сельскохозяйственные продукты составляют 7 процентов от общей стоимости товаров, которые были экспортированы из ЕС в 2018 году, и занимают четвертую позицию, уступая машиностроению, другим промышленным изделиям и продукции химической промышленности», – говорится в сообщении.

Сельскохозяйственная индустрия, пищевая промышленность и связанные с ними услуги создают вместе около 44 миллионов рабочих мест в странах Евросоюза. Производство пищевых продуктов и их переработка дают 7,5 процента от общего количества рабочих мест на рынке труда.

В представленном докладе Еврокомиссия назвала пять важнейших направлений европейского экспорта сельскохозяйственной продукции: Соединенные Штаты, Китай, Швейцария, Япония и Россия. На эти страны приходится 40 процентов всего сельскохозяйственного экспорта ЕС. В «корзине» экспортируемых продуктов доминирует вино, на втором месте – спиртные напитки и алкогольные изделия. Далее по значению идет экспорт товаров для детей, приправы, шоколад и макаронные изделия.

За этот же период ЕС оставался вторым по значению импортером сельскохозяйственной продукции с общим объемом импорта на сумму в 116 миллиардов евро. Таким образом, экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС на 22 миллиарда превышает импорт, что обеспечивает положительный торговый баланс в этом секторе экономики.