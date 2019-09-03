Суд отменил запрет на продажу «дочки» российского госбанка в Украине

Киевский апелляционный суд отменил постановление Печерского райсуда по делу №757/36346/19-ц , которым было удовлетворено заявление российской госкорпорации “ВЭБ.РФ” (владелец “Проминвестбанка”).

Суд запретил Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, а бирже “ПФТС” – готовить и проводить соответствующий аукцион по продаже акций банка.

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Суд апелляционной инстанции констатировал, “что суд первой инстанции фактически остановил исполнение решения Арбитражного суда (г. Гаага, Нидерланды), “противоречащего принципу обязательности исполнения решения суда, вступившего в законную силу”.

28 августа планировался аукцион по продаже арестованных 99,77% акций Проминвестбанка на фондовой бирже “ПФТС” с начальной ценой 532 млн грн. Вместе с тем биржа “ПФТС” объявила, что не получила заявок на участие в аукционе.

Кроме того, 28 августа “ВЭБ.РФ” заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма – в рамках иска этой российской госкорпорации – запретил Украине продавать акции Проминвестбанка.

В то же время ПФТС объявила, что 20 сентября состоится повторный аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, “на которые обращено взыскание” (цитата).

Начальная стоимость пакета ценных бумаг – 399,1 млн грн. Гарантийный взнос – 79,8 млн грн (20% от начальной цены лота).