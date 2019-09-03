Счетная палата назвала причины невыполнение госбюджета

В период с января по август 2019 года план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнен на 46,2 млрд грн, то есть на 4,8%.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, это усиливает риски увеличения государственных внутренних заимствований и государственного долга.

«Который месяц подряд мы констатируем три основные составляющие недопоступлениям. За восемь месяцев этого года план доходов не выполнен на 30,8 млрд грн, государственных заимствований – на 17,7 млрд грн и приватизации государственного имущества – на 6 млрд грн», — уточнил Пацкан.

Он также отметил, что причин невыполнения плана доходов несколько — это завышенные при формировании госбюджета плановые показатели по отдельным налогам, курс гривны, а также темпы роста импорта товаров.

«Что касается налогов. План доходов не выполнен прежде всего за счет налога на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 26,2 млрд грн и акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров – на 10,4 млрд грн», — добавил он.

Глава Счетной палаты также подчеркнул, что в среднем за период с января по август курс гривны составлял 26,6 грн за доллар США, в то время как при определении показателей государственного бюджета учтены 28,2 гривны за доллар США.

Пацкан также добавил, что за январь-август 2019 года расходы госбюджета не выполнены на 56,4 млрд грн.

«Это следствие низкого качества планирования расходов. А это влечет за собой неэффективное использование средств, в отдельных случаях нецелевое использование бюджетных средств и их постоянное перераспределение в течение года», — подчеркнул он.

Пацкан также заявил, что за восемь месяцев текущего года меньшие, чем запланированные: