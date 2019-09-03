"Укртранснафта" в августе рекордно увеличила объемы закачки нефти

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Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов в августе 2019 года составляет 1,617 млн тонн, что на 27,9% больше, чем в августе 2018 года. Это рекордный объем транспортируемой нефти за месяц с апреля 2015 года.
Об этом сообщила пресс-служба “Укртранснафты”.
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Объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в августе 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3% – до 227,7 тыс. тонн, что является рекордным месячным показателем транспортировки нефти на НПЗ за последние 4,5 года. А транзит нефти в страны Европы в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 28,7% – до 1,390 млн тонн. В последний раз больший объем транзита нефти за месяц (1,547 млн тонн) Укртранснафта обеспечила в марте 2015 года.
Общий объем транспортируемой нефти для потребностей украинских и европейских потребителей по результатам восьми месяцев 2019 года составляет 9,544 млн тонн нефти (на 5,3% меньше по сравнению с таким периодом в 2018 г.), из которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 1,522 млн тонн (на 9,8% больше, чем в январе-августе 2018 г.), а транзит – 8,022 млн тонн (снижение на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.).
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