Банкирам разрешили обслуживать украинцев по загранпаспортам

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Банкирам разрешили обслуживать украинцев при предъявлении заграничного паспорта.
Это подтверждается разъяснением НБУ №Р/25-0006/45577, оказавшемся в распоряжении UBR.ua: «Разъяснение по вопросам осуществления идентификации и верификации клиентов». Его подписал директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.
Если у человека нет с собой гражданского паспорта, он может предъявить заграничный и получить в банке нужную услугу.
«Идентификация и верификация физического лица-резидента на территории Украины может осуществляться также на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в документе НБУ.
В нем, кстати, говорится о многочисленных вопросах по загранпаспортам, которые поступали в Нацбанк со стороны финансового сектора. Банкиры отказывали людям в обслуживании при предъявлении загранпаспорта и отправляли запросы на Нацбанк.
Загранпаспорт — единственный компромисс по документам, на который согласился пойти Национальный банк. Остальные документы, также признанные в Украине удостоверением личности, банкам запретили принимать для идентификации:
В банках будут принимать только гражданский и заграничный паспорта.
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