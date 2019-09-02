Продолжение политики полумер - Данилишин о снижении учетной ставки

Национальный банк снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта – до 16,5%.

“С моей личной точки зрения, – это продолжение политики полумер, которую Правление НБУ ведет давно. Такая политика не будет способствовать достижению тех амбициозных целей, о которых говорил премьер-министр Украины – рост экономики страны на 40% за 5 лет”, – отметил он.

Об этом Богдан Данилишин написал на своей странице в фейсбуке.

Нацбанк влияет на реальную ставку процента, управляя номинальной ставкой. Уровень реальной процентной ставки (то есть уменьшенной на уровень инфляции) влияет на производство и потребление. Высокий ее уровень ведет к тому, что предприятия не спешат реализовывать инвестпроекты, а домохозяйства стремятся отсрочить потребление. Это будет негативно сказываться на динамике производства.

Сдерживающая монетарная политика не создает условий для роста экономики.

Как написал он в сообщении, в экономике с более развитой финансовой системой, чем та, которая сейчас в нашей стране, если банковский кредит труднодоступен, то предприятия будут искать ему замену, прибегая к другим источникам финансирования.

Однако, практически не функционирующий в Украине фондовый рынок, трудности с привлечением финансирования от институциональных инвесторов и рецессия балансов украинских компаний, сильно сужают потенциальные источники капитала. Единственным выходом могла бы стать активизация банковского кредитования. Но запретно высокие ставки по кредитам прямому заемщику, на уровень которых влияет учетная ставка НБУ, сдерживают наращивание кредитования. Вот и выходит, что в структуре капитальных инвестиций удельный вес банковских (и других) кредитов составляет лишь 7,7% по итогам первого полугодия 2019 года. Одна из важнейших причин – чрезмерно высокие ставки по кредитам.

“При такой ситуации не стоит надеяться на ускорение роста экономики. Да и статистика об этом предупреждает – производство промышленной продукции за январь-июль этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло всего на 0,4%”, – отметил он.

Справка Finance.ua

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.