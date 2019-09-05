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Apple Watch оснастят умными ремешками (схема)

Apple Watch оснастят умными ремешками (схема)

Apple получила несколько патентов на умные ремешки для Apple Watch с биометрической аутентификацией, саморегулирующимся размером и LED-индикатором.

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В первом патенте описан датчик, встроенный в часы или ремешок, который с помощью инфракрасного излучения создает тепловое изображение запястья и его признаков (текстуры кожи, волос на руке), чтобы определить, кто их носит. Эта идентификация пользователя может стать заменой традиционным для устройств Apple возможностям биометрической разблокировки – сканера отпечатка пальца для Touch ID или камеры для Face ID.

Судя по документам на второй патент, ремешок способен регулировать свой размер на ходу. Если датчики обнаружат, что часы скользят, механизмы в устройстве смогут их автоматически затянуть или ослабить.


Схема: patentlyapple.com

В последнем патенте речь идет о браслете со встроенным световым индикатором, который позволял бы отслеживать прогресс достижения цели во время бега, ходьбы или другой физической активности.

По материалам Диалоги
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