Apple Watch оснастят умными ремешками (схема)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Apple получила несколько патентов на умные ремешки для Apple Watch с биометрической аутентификацией, саморегулирующимся размером и LED-индикатором.
Читайте также: Bloomberg рассказал, какими будут новые гаджеты от Apple
В первом патенте описан датчик, встроенный в часы или ремешок, который с помощью инфракрасного излучения создает тепловое изображение запястья и его признаков (текстуры кожи, волос на руке), чтобы определить, кто их носит. Эта идентификация пользователя может стать заменой традиционным для устройств Apple возможностям биометрической разблокировки – сканера отпечатка пальца для Touch ID или камеры для Face ID.
Судя по документам на второй патент, ремешок способен регулировать свой размер на ходу. Если датчики обнаружат, что часы скользят, механизмы в устройстве смогут их автоматически затянуть или ослабить.
Схема: patentlyapple.com
В последнем патенте речь идет о браслете со встроенным световым индикатором, который позволял бы отслеживать прогресс достижения цели во время бега, ходьбы или другой физической активности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько стоят б/у автомобили в Украине (инфографика)Позавчера, 21:00 - 5978 6
У кого из пенсионеров могут забрать выплаты при проверке пенсийПозавчера, 14:01 - 37648 5
Названа приблизительная стоимость переписи населения УкраиныВчера, 12:09 - 874 1
Samsung презентует новый сгибаемый смартфон в 2020 годуВчера, 03:26 - 374 1
С 1 ноября "Киевпастранс" уволит всех кондукторовПозавчера, 20:20 - 1353 1
Tesla запускает собственное производство аккумуляторных батарейВчера, 20:12 - 1059
Нелегальные застройки Киева можно найти онлайнВчера, 13:26 - 964
На что нужно обратить внимание при покупке квартиры - советы МинюстаВчера, 21:03 - 938
Названа приблизительная стоимость переписи населения УкраиныВчера, 12:09 - 874 1
Любимые города путешественников - рейтинг MastercardВчера, 19:05 - 788
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion3 ч. назад - 36
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаВчера, 15:10 - 294
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткойПозавчера, 13:10 - 480
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 531
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)04.09.2019, 15:10 - 690