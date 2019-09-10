Вячеслав Лаба: что такое EMI и чем они лучше банков

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Довольно популярными методами расчетно-кассового обслуживания в Европе для компаний из международного бизнеса стали так называемые «эмитенты электронных денег» (Electronic money institutions – далее EMI).
Еще в далеком 2009 году в Европейском Союзе приняли законодательство, позволяющее европейским странам внедрять локальные законы по регулированию таких институций. До 2013 года они не пользовались большим спросом у бизнеса. Бизнес все-таки отдавал предпочтение именно банкам, поскольку считал их более надежными и удобными.
После 2013 года в Европе случился «бум» – EMI массово регистрировались и запускались в Европе. К слову, этот «бум» продолжается до сих пор, бизнес активно вкладывается в новые проекты.
По факту, мы столкнулись с проблемой, что многие наши клиенты не доверяют им, учреждения предпочитают классические банки. Наличие у эмитента электронных денег лицензии уже само собой является гарантией надежности, поскольку чтобы получить такую лицензию, необходимо соответствовать критериям и пройти процедуру проверки.
На практике, такой процесс занимает очень много времени, регуляторы тщательно проверяют каждую институцию и каждая институция отчитывается по правилам банковской отчетности.
Стоить отметить, что EMI по сравнению с банками являлись и являются очень удобным и прогрессивным инструментом для введения бизнеса. Несколько преимуществ EMI:
Это только некоторые преимущества, которые являются существенными для бизнеса.
В чем разница?
Основное отличие EMI от классических банков заключается в том, что EMI не имеют права выдавать займы, хранить депозиты. По факту они придуманы фактически для расчетно-кассового обслуживания для бизнеса и частных лиц в первую очередь.
Институт EMI распространен во всех странах Европейского Союза, и даже не в странах Европейского Союза, например, как Грузия, Гонконг и т.д.
Как правило, EMI регистрируются массово только в некоторых странах, где лицензию проще и дешевле получить. Фактически, такие виды лицензии есть в большинстве стран Европы, но популярностью пользуются некоторые из них, например, Литва, Чехия, Великобритания, Мальта.
Одной из самых массовых по регистрации EMI в Европе является Литва.
Литва
В этой стране такая лицензия выдаётся в течение шести месяцев. Для получения лицензии желающим необходимо зарегистрировать литовскую компанию с оплаченным уставным капиталом не ниже 350 000 евро.
Преимущества:
- песочница – полная поддержка и отсутствие санкции для стартапов на первый год работы;
- удаленная верификация клиентов – электронная подпись, видеоверификация, копия документа, подтверждающего личность, первая транзакция от иного кредитного учреждения;
- быстрое лицензирование – до 5 месяцев, документы могут предоставляться на английском языке;
- заявление может подаваться и без учреждения компании (в течение шести месяцев после получения лицензии компания обязана зарегистрироваться);
- нет требований о том, что менеджмент компании обязан проживать или иметь ВНЖ;
- легкая паспортизация в других странах Европы, без дополнительных платежей;
- литва является членом SEPA.
Требования:
- Минимальный уставной капитал 350 000 EUR.
- Хорошая деловая, финансовая репутация у собственника/ов.
- Руководство компании (СЕО) должен иметь хорошую репутацию и необходимый опыт для выполнения своих обязанностей.
- Совет директоров (минимум из трех лиц).
Кроме этого, для подачи заявки на получение такой лицензии заявитель должен подать довольно большой пакет документов (за исключением заявки):
- Бизнес-план.
- Информацию по менеджменту компании.
- Описание системы управления, риск менеджмента, ИТ-системы.
- Описание организационной структуры.
- Описание внутренней системы контроля.
Чехия
Второй по популярности юрисдикцией является Чехия. К сожалению, на практике Регулятор с большим трудом выдает лицензии, особенно Small Electronick Money Institution.
Любое юридическое лицо, у которого зарегистрированный капитал 350 000 евро или более, может подать заявление на получение Electronick money institution в Чехии.
Регулятором, выдающим такой тип лицензии, является Национальный Банк Чехии. На практике такую лицензию можно получить от шести до двенадцати месяцев.
Для получения такой лицензии заявитель подает широкий перечень документов и информации:
1. Корпоративные документы компании.
2. Перечень руководителей и собственников компании с детальным описание их сферы ответственности, опыта и других личных данных.
3. Финансовую отчетность за последние три года.
4. Описание структуры компании и связанных лиц.
5. Детальный бизнес-план с описанием текущей деятельности, планируемыми финансовыми показателями на будущие три года).
Бизнес-план является одним из самых важных документов, которые подаются регулятору. На практике, регулятора больше всего интересует понятный бизнес-план, репутация и экспертиза собственников, какое влияние новая структура окажет на финансовую систему Чехии.
Бизнес-план должен быть детален, максимальным образом, четко определять конкретные продукты и/или услуги, на которые компания ориентирована, сколько клиентов планирует компания охватить и другие финансовые и бизнес-показатели.
Описание системы управления и контролю с проектами внутренней документации:
- Процедуры признания, оценки, мониторинга, отчетности и ограничения рисков, системы внутреннего контроля, административных и бухгалтерских процедур.
- Политики внутреннего контроля касательно предотвращения отмывания денег и т.д.
- Описание системы управления и контроля.
- Способов охраны средств, доверенных для проведения платежных транзакции.
- Способов реализации различных платежных услуг.
- Человеческого, организационного и технического обеспечения для отдельных видов деятельности.
- Описание видов, объемов и способов выполнения иной хозяйственной деятельности, если платежное учреждение осуществляет иные виды деятельности, чем деятельность, для которой требуется лицензия, в соответствии с законом.
- Описание способа, который будет использовать платежное учреждение при расчете достаточности капитала и т.д.
Стоит отметить, что Банк Чехии ориентирован выдавать лицензии в первую очередь компаниям, которые привлекают клиентов из Чехии или Европейского Союза.
Итак, подводя итоги, следует подчеркнуть, что для получения такой лицензии заявителю, фактически, потребуется:
- Иметь зарегистрированную компанию в Чехии;
- Иметь реальный офис;
- Оплаченный уставной капитал в размере 350 000 евро;
- Детальный бизнес-план;
- Достаточное количество технического оборудования, персонала и т.д;
- Оплата пошлины в размере 50 000 крон (~ 2000 евро)
В качестве заключения хочу сказать, что на практике компании, имеющие EMI лицензии, направлены на замену классическим банкам.
У них есть больше преимуществ перед банками, при этом, работают EMI быстрее и качественнее банков. Да, бизнес психологически еще не перестроился и не горит желанием открывать счета в таких системах, но будущее однозначно за такими компаниями.
Вячеслав Лаба, партнер Stron Legal Services
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