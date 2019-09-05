В ГФС сообщили, могут ли налоговики штрафовать за ошибку повторно

Налоговое уведомление-решение принимается руководителем контролирующего органа в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения налогоплательщику, его представителю или лицу, осуществлявшему расчетные операции, акта проверки для направления налоговых уведомлений-решений.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Если у налогоплательщика есть возражения к акту проверки и/или дополнительным документам, уведомление принимается с учетом заключения о результатах рассмотрения возражений к акту проверки и/или дополнительных документов — *в течение 3 рабочих дней, следующих за днем рассмотрения возражений и/или дополнительных документов и предоставления (направления) письменного ответа плательщику налогов.

Налоговое уведомление-решение составляется по каждому отдельному налогу, сбору вместе со штрафными санкциями, а также по каждой штрафной санкции и пене за нарушение норм другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в том числе за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности.

Налоговые уведомления направляются по результатам каждой проверки и по результатам каждой отдельной проверки применяются штрафные санкции.

Когда повторное наложение штрафных санкций за то же нарушение не предусмотрено – если на нарушения, которые были выявлены работниками контролирующих органов при проведении проверок, ранее были уже наложены штрафные санкции.