0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

В ГФС сообщили, могут ли налоговики штрафовать за ошибку повторно

В ГФС сообщили, могут ли налоговики штрафовать за ошибку повторно

Налоговое уведомление-решение принимается руководителем контролирующего органа в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения налогоплательщику, его представителю или лицу, осуществлявшему расчетные операции, акта проверки для направления налоговых уведомлений-решений.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Если у налогоплательщика есть возражения к акту проверки и/или дополнительным документам, уведомление принимается с учетом заключения о результатах рассмотрения возражений к акту проверки и/или дополнительных документов — *в течение 3 рабочих дней, следующих за днем рассмотрения возражений и/или дополнительных документов и предоставления (направления) письменного ответа плательщику налогов.

Налоговое уведомление-решение составляется по каждому отдельному налогу, сбору вместе со штрафными санкциями, а также по каждой штрафной санкции и пене за нарушение норм другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в том числе за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности.

Налоговые уведомления направляются по результатам каждой проверки и по результатам каждой отдельной проверки применяются штрафные санкции.

Когда повторное наложение штрафных санкций за то же нарушение не предусмотрено – если на нарушения, которые были выявлены работниками контролирующих органов при проведении проверок, ранее были уже наложены штрафные санкции.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.