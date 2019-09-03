В Норвегии запустят автономную оффшорную ферму на дистанционном управлении

Норвежская компания Arctic Offshore Farming разработала новый рыбный загон с дистанционной системой управления, который поможет снизить стоимость корма и минимизировать гибель лосося от морских вшей. Установку планируют испытать у берегов Норвегии уже в 2020 году.

По данным издания IEEE Spectrum, половина оперативных расходов, связанных с выращиванием рыб, идет на их корм. Поэтому поиск путей сокращения этих издержек и минимизации смертности станет чрезвычайно важным направлением работы лососевой отрасли.

В рыбном загоне Arctic Offshore Farming может одновременно содержаться до 600 тыс. взрослых особей, а его конструкция позволяет рыбам выживать в суровых условиях открытого океана. Установка оснащена беспроводными датчиками, камерами для трансляции потокового видео и даже автоматическими кормушками, которые позволят рыбоводам управлять фермой удаленно. Им нужно будет приезжать всего раз в неделю или даже две, чтобы пополнить запасы корма.

Специальная подводная система откорма поможет сократить затраты на электроэнергию на 50%. Поскольку морские вши живут ближе к поверхности, то необходимость проводить дезинсекцию лосося будет практически устранена. Загон также обеспечит рыбам “большую искусственную воздушную прослойку”, которая поможет им приспособиться к жизни под водой в течение длительного времени.