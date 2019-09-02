НБУ оценил влияние пиковых выплат по долгу на курс гривны

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Пиковые выплаты Украины по внешним долговым обязательствам, которые были проведены в начале сентября 2019 года, не повлияли на курс гривны.
Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий в ходе брифинга, посвященного вопросу учетной ставки в Украине 5 сентября.
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Как напомнил Смолий, Национальный банк погасил остатки долга перед МВФ по программе 2014 года, а Министерство финансов – задолженность по еврооблигациям и проценты.
“Эти выплаты были нами заложены в наши макроэкономические прогнозы и совсем не повлияли на валютный рынок. Это все было предусмотрено в графике обслуживания долга”, – сказал глава НБУ.
Также он указал на существенное уменьшение инвестиций иностранцев в государственные долговые облигации Украины.
«Хотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в последние недели, валютный рынок оставался сбалансированным», – сообщил Смолий.
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