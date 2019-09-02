Риски стабильности гривны ослабли с началом работы нового правительства - Нацбанк

Внутренние политические риски, негативно влияющие на инфляцию, ослабли вместе с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга, посвященного учетной ставке Украины.

Читайте также: Нацбанк уменьшил задолженность перед МВФ

“Это открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества”, – отметил Смолий.

Несмотря на это, глава НБУ отмечает сохраняющиеся угрозы финансовой стабильности: прежде всего они связаны с ходом судебных процессов в отношении решений государства, направленных на оздоровление банковского сектора.

Актуальны также риски внешнего происхождения. А именно прекращение транзита газа из России с 2020 года, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.