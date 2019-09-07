Как поступить в престижный британский университет University of Bristol

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Университеты Великобритании. University of Bristol
Основанный в 1876 году University of Bristol один из лидирующих университетов Великобритании, заслуживший репутацию инновационного с момента его основания. В университете учатся более 20 000 студентов из более 150-ти стран мира. Университет является членом группы Рассел, в которую входят ведущие исследовательские вузы Великобритании, объединяющие лучшие умы мирового сообщества. С университетом связаны 13 Нобелевских лауреатов, в университете работает 40 членов Королевского общества, 13 членов Британской Академии, 10 членов Королевской Инженерной Академии. Одним из ректоров университета был бывший премьер-министр Великобритании Сэр Уинстон Черчилль. Согласно рейтингу QS World University Rankings 2020 университет входит в список лучших 50 университетов мира и в топ 10 университетов Великобритании. Согласно рейтингу Times Higher Education 2019 университет входит в топ 30 университетов Европы и в топ 10 британских университетов.
Бристольский университет занимает ведущие позиции в национальных рейтингах британских университетов The Complete University Guide и Guardian по специальностям в сфере инженерии, компьютерных наук, фармацевтики, анатомии и физиологии, бизнеса, социологии, философии, права, географии и наук об окружающей среде, социальной политики и управлению.
Согласно данным исследовательской компании High Fliers университет входит в топ 10 британских университетов, выпускники которых наиболее востребованы у ведущих работодателей. Согласно данным Министерства Образования Великобритании выпускники Бристольского университета являются среди одних из наиболее оплачиваемых выпускников в Великобритании через три года после окончания университета.
Как украинскому выпускнику школы поступить в английский университет University of Bristol
Для поступления в Бристольский университет выпускнику украинской школы необходимо пройти программу подготовки к бакалаврату Foundation, которая дополнит недостающий год в разнице образовательных систем Украины и Великобритании. Дополнительно программа дает подготовку по английскому языку, академическим предметам навыкам обучения в университете.
Foundation проводится в Лондонском колледже Kaplan (Kaplan International College London).
Подготовка проводится по таким направлениям:
При успешном окончании программы студенты гарантировано поступают в Бристольский университет на одну из более чем 200 специальностей (от инженерии до философии).
Длительность программы подготовки зависит от текущего уровня владения английским языком у будущего студента и стандартно составляет 2 учебных семестра. Программы подготовки начинаются несколько раз в год.
Помимо того, что University of Bristol является университетом мирового уровня, сам город Бристоль – прекрасное место для жизни. The Sunday Times назвал его «Лучшим местом для жизни в Великобритании» в 2017 году, Financial Times – “Европейским регионом будущего, а британское авторское музыкальное сообщество самым музыкальным городом Великобритании. В 2018 году Бристоль занял 11-е место в рейтинге самых крутых городов в мире согласно «Cool list» National Geographic Traveller. Город хорошо известен как центр творчества и искусства с процветающей экономикой, основанной на таких отраслях, как цифровые медиа, технологии, электроника и аэрокосмическая инженерия.
Приглашаем на консультацию по выбору программы и поступлению в Бристольский университет в официальное представительство Kaplan International в Украине – компанию Unimind:
+38 097 797 35 79
welcome@unimind.com.ua
www.unimind.com.ua
Unimind, 15 лет опыта в сфере образования за рубежом
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, в каком случае отменят военный сборВчера, 15:37 - 3096 7
Кабмин ищет IT-специалистов: Дубилет назвал требования к кандидатамВчера, 19:03 - 2785 5
Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правомВчера, 16:03 - 2799 5
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульныхВчера, 12:45 - 21597 4
Систему банковских платежей переводят в круглосуточный режимВчера, 17:00 - 2788 3
Межбанк: гривна пробила психологический порогВчера, 18:30 - 28623
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульныхВчера, 12:45 - 21597 4
Газ для населения в сентябре подешевеетВчера, 15:02 - 5001 3
Стало известно, в каком случае отменят военный сборВчера, 15:37 - 3096 7
Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правомВчера, 16:03 - 2799 5
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыВчера, 12:10 - 361
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionПозавчера, 01:01 - 3155
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 586
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 1054
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 815