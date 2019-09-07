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Как поступить в престижный британский университет University of Bristol

Университеты Великобритании. University of Bristol

Основанный в 1876 году University of Bristol один из лидирующих университетов Великобритании, заслуживший репутацию инновационного с момента его основания. В университете учатся более 20 000 студентов из более 150-ти стран мира. Университет является членом группы Рассел, в которую входят ведущие исследовательские вузы Великобритании, объединяющие лучшие умы мирового сообщества. С университетом связаны 13 Нобелевских лауреатов, в университете работает 40 членов Королевского общества, 13 членов Британской Академии, 10 членов Королевской Инженерной Академии. Одним из ректоров университета был бывший премьер-министр Великобритании Сэр Уинстон Черчилль. Согласно рейтингу QS World University Rankings 2020 университет входит в список лучших 50 университетов мира и в топ 10 университетов Великобритании. Согласно рейтингу Times Higher Education 2019 университет входит в топ 30 университетов Европы и в топ 10 британских университетов.

Бристольский университет занимает ведущие позиции в национальных рейтингах британских университетов The Complete University Guide и Guardian по специальностям в сфере инженерии, компьютерных наук, фармацевтики, анатомии и физиологии, бизнеса, социологии, философии, права, географии и наук об окружающей среде, социальной политики и управлению.

Согласно данным исследовательской компании High Fliers университет входит в топ 10 британских университетов, выпускники которых наиболее востребованы у ведущих работодателей. Согласно данным Министерства Образования Великобритании выпускники Бристольского университета являются среди одних из наиболее оплачиваемых выпускников в Великобритании через три года после окончания университета.

Как украинскому выпускнику школы поступить в английский университет University of Bristol

Для поступления в Бристольский университет выпускнику украинской школы необходимо пройти программу подготовки к бакалаврату Foundation, которая дополнит недостающий год в разнице образовательных систем Украины и Великобритании. Дополнительно программа дает подготовку по английскому языку, академическим предметам навыкам обучения в университете.

Foundation проводится в Лондонском колледже Kaplan (Kaplan International College London).

Подготовка проводится по таким направлениям:

  • Foundation Certificate for Business, Law and Social Sciences (подготовка по специализациям бизнес, право, социальные науки)
  • Foundation Certificate for Science and Engineering (подготовка по специализациям инженерные науки, компьютерные науки, естественные и точные науки).

При успешном окончании программы студенты гарантировано поступают в Бристольский университет на одну из более чем 200 специальностей (от инженерии до философии).

Длительность программы подготовки зависит от текущего уровня владения английским языком у будущего студента и стандартно составляет 2 учебных семестра. Программы подготовки начинаются несколько раз в год.

Помимо того, что University of Bristol является университетом мирового уровня, сам город Бристоль – прекрасное место для жизни. The Sunday Times назвал его «Лучшим местом для жизни в Великобритании» в 2017 году, Financial Times – “Европейским регионом будущего, а британское авторское музыкальное сообщество самым музыкальным городом Великобритании. В 2018 году Бристоль занял 11-е место в рейтинге самых крутых городов в мире согласно «Cool list» National Geographic Traveller. Город хорошо известен как центр творчества и искусства с процветающей экономикой, основанной на таких отраслях, как цифровые медиа, технологии, электроника и аэрокосмическая инженерия.

Приглашаем на консультацию по выбору программы и поступлению в Бристольский университет в официальное представительство Kaplan International в Украине – компанию Unimind:

+38 097 797 35 79
welcome@unimind.com.ua
www.unimind.com.ua
Unimind, 15 лет опыта в сфере образования за рубежом

По материалам Unimind
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