Как поступить в престижный британский университет University of Bristol

Университеты Великобритании. University of Bristol

Основанный в 1876 году University of Bristol один из лидирующих университетов Великобритании , заслуживший репутацию инновационного с момента его основания. В университете учатся более 20 000 студентов из более 150-ти стран мира. Университет является членом группы Рассел, в которую входят ведущие исследовательские вузы Великобритании, объединяющие лучшие умы мирового сообщества. С университетом связаны 13 Нобелевских лауреатов, в университете работает 40 членов Королевского общества, 13 членов Британской Академии, 10 членов Королевской Инженерной Академии. Одним из ректоров университета был бывший премьер-министр Великобритании Сэр Уинстон Черчилль. Согласно рейтингу QS World University Rankings 2020 университет входит в список лучших 50 университетов мира и в топ 10 университетов Великобритании. Согласно рейтингу Times Higher Education 2019 университет входит в топ 30 университетов Европы и в топ 10 британских университетов.

Бристольский университет занимает ведущие позиции в национальных рейтингах британских университетов The Complete University Guide и Guardian по специальностям в сфере инженерии, компьютерных наук, фармацевтики, анатомии и физиологии, бизнеса, социологии, философии, права, географии и наук об окружающей среде, социальной политики и управлению.

Согласно данным исследовательской компании High Fliers университет входит в топ 10 британских университетов, выпускники которых наиболее востребованы у ведущих работодателей. Согласно данным Министерства Образования Великобритании выпускники Бристольского университета являются среди одних из наиболее оплачиваемых выпускников в Великобритании через три года после окончания университета.

Как украинскому выпускнику школы поступить в английский университет University of Bristol

Для поступления в Бристольский университет выпускнику украинской школы необходимо пройти программу подготовки к бакалаврату Foundation, которая дополнит недостающий год в разнице образовательных систем Украины и Великобритании. Дополнительно программа дает подготовку по английскому языку, академическим предметам навыкам обучения в университете.

Foundation проводится в Лондонском колледже Kaplan (Kaplan International College London).

Подготовка проводится по таким направлениям:

Foundation Certificate for Business, Law and Social Sciences (подготовка по специализациям бизнес, право, социальные науки)

(подготовка по специализациям бизнес, право, социальные науки) Foundation Certificate for Science and Engineering (подготовка по специализациям инженерные науки, компьютерные науки, естественные и точные науки).

При успешном окончании программы студенты гарантировано поступают в Бристольский университет на одну из более чем 200 специальностей (от инженерии до философии).

Длительность программы подготовки зависит от текущего уровня владения английским языком у будущего студента и стандартно составляет 2 учебных семестра. Программы подготовки начинаются несколько раз в год.

Помимо того, что University of Bristol является университетом мирового уровня, сам город Бристоль – прекрасное место для жизни. The Sunday Times назвал его «Лучшим местом для жизни в Великобритании» в 2017 году, Financial Times – “Европейским регионом будущего, а британское авторское музыкальное сообщество самым музыкальным городом Великобритании. В 2018 году Бристоль занял 11-е место в рейтинге самых крутых городов в мире согласно «Cool list» National Geographic Traveller. Город хорошо известен как центр творчества и искусства с процветающей экономикой, основанной на таких отраслях, как цифровые медиа, технологии, электроника и аэрокосмическая инженерия.

Приглашаем на консультацию по выбору программы и поступлению в Бристольский университет в официальное представительство Kaplan International в Украине – компанию Unimind:

+38 097 797 35 79

welcome@unimind.com.ua

www.unimind.com.ua

