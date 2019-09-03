Nike представила кроссовки, которые шнуруются по голосовой команде

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Компания Nike представила кроссовки Adapt Huarache с поддержкой фирменной технологии FitAdapt, которая позволяет обуви самостоятельно затягивать или ослаблять шнурки благодаря моторам, встроенным в неопреновые подошвы.
Воспользоваться функцией автозатягивания шнурков можно нажав кнопку на кроссовках или через фирменное приложение Nike Adapt. Благодаря этой программе управление обувью можно осуществлять через смартфон с ОС Android или iOS, часы Apple Watch и даже голосовой ассистент Siri.
В приложении можно задать несколько режимов, которые будут отвечать потребностям пользователя в различных ситуациях — например, плотное затягивание шнурков для спортивных игр и более свободный режим для прогулок. При этом настройки для левой и правой ноги могут отличаться.
Также Nike Adapt позволяет изменить цвет световых индикаторов в подошвах, проверить заряд аккумуляторов кроссовок и обновить их прошивку.
Согласно данным Highsnobiety, Nike Adapt Huarache поступят в продажу 13 сентября этого года по цене 350 долларов или евро за пару в зависимости от рынка.
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