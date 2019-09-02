Газ "про запас" приобрели уже более 7 тысяч семей

С момента запуска 23 августа группой Нафтогаз нового продукта для бытовых потребителей «Газовый запас» в рамках акции #ТвояЕнергонезалежність его приобрели уже 7320 украинских семей.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях «Газового запаса», составляет почти 4,5 млн куб. об.

К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% их общего количества.

Справка Finance.ua

Продукт «Газовый запас» позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.