Крупнейший агротрейдер мира открывает ж/д бизнес в Украине

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Один из крупнейших в мире агротрейдеров, компания Louis Dreyfus купит в Украине 1 тысячу вагонов-зерновозов за предоставляемые ЕБРР в кредит 35 миллионов долларов.
Об этом со ссылкой на представительство Европейского банка реконструкции и развития в Украине сообщает ЦТС.
Как отметили в международной финансовой организации, наша страна становится все более значимым рынком поставок зерна в мировом масштабе, а новый совместный проект ЕБРР и Louis Dreyfus должен усилить этот тренд.
“Средства будут использованы на закупку до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна”, – говорится в сообщении.
Также компания сможет диверсифицировать имеющиеся у нее средства перевозки зерна из сельскохозяйственных районов Украины в ее порты.
Кроме того, новые железнодорожные вагоны уменьшат объем зерна, перевозимый грузовым автотранспортом, и благодаря этому помогут сократить годовой объем выбросов CO2 на 8510 тонн, отметили в ЕБРР.
Напомним, что с 2012 года Louis Dreyfus и ООО “Бруклин-Киев” совместно реализуют проект строительства нового зерноперегрузочного комплекса в Одесском морском порту годовой мощностью 4,5 млн тонн. Общая стоимость проекта – 100 млн долл.
В ноябре 2018 года председатель наблюдательного совета Louis Dreyfus Holding B.V. Маргарита Луи-Дрейфус посетила Украину. В ходе визита глава компании заявила, что трейдер планирует существенно увеличить инвестиции в нашу страну в ближайшие годы.
В сентябре 2018 года Louis Dreyfus и ООО “Бруклин-Киев” начали совместную эксплуатацию первой партии новых вагонов-зерновозов.
Louis Dreyfus Company (штаб-квартира – Амстердам, Нидерланды) специализируется на торговле сельскохозяйственной продукцией, удобрениями. Контролирует около 10% мирового объема торговли сырьевыми товарами. Входит в четверку крупнейших агротрейдеров мира – так называемую ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus). Компания в 2018 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2017 годом на 12% – до 355 млн долларов.
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