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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (23,476 млн и 27,937 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 23), максимальный курс продажи доллара 25,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,24-25,25 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 60 активных заявок по доллару на сумму 51,413 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,2000 – 20 000
25,2000 – 5 000
25,2100 – 20 000
25,2100 – 5 000
25,2200 – 5 000
25,2200 – 23 000
25,2200 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2483 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1753 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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