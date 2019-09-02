По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (23,476 млн и 27,937 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 23), максимальный курс продажи доллара 25,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,24-25,25 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 60 активных заявок по доллару на сумму 51,413 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,3000 – 2 22225,2500 – 5 00025,2500 – 15 00025,2200 – 10 00025,2100 – 30 00025,2100 – 30 00025,2000 – 22 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,2000 – 20 000

25,2000 – 5 000

25,2100 – 20 000

25,2100 – 5 000

25,2200 – 5 000

25,2200 – 23 000

25,2200 – 50 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2483 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1753 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.