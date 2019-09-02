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Омелян рассказал, как за год изменилась ситуация с авиаперевозками в Украине

Омелян рассказал, как за год изменилась ситуация с авиаперевозками в Украине

Год назад Ryinair совершил первый регулярный рейс в Украину. Мининфраструктуры заводили лоукосты для того, чтобы изменить ментальность людей.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Омелян в эфире “5 канала”

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“Изменилось все. И собственно, это тот эффект, к которому мы стремились. Не все понимают, для чего мы заводили лоукосты. Кто-то считает, что это для личного пиара Омеляна или тогдашнего президента Порошенко. Кто-то считает, что это просто для оживления рынка или выбивания почвы из-под монополии или дешевых авиабилетов. Нет. Мы заводили лоукосты для того, чтобы изменить ментальность людей, прежде всего украинцев. И во вторую очередь открыть Украину для иностранцев. Ключ к этому – дешевый авиабилет. И мы это сделали. И я более чем счастлив, потому что действительно благодаря проведенной в 2016 году реформе авиационного рынка относительно выдачи разрешений и слотов, мы получили доверие крупнейших иностранных компаний, они зашли на украинский рынок и уже создают здесь новые рабочие места”, – сказал Омелян.

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Он также рассказал: “Развиваются наши национальные авиакомпании. Хотя было сложно первый год, но дальше они вышли на абсолютно эффективную модель. И сейчас заполненность мест в каждом украинском самолете – значительно выше, чем это было в 2015-2016 годах. То есть эффективность работы растет, потому что то же самое количество бортов перевозит большее количество пассажиров”.

По материалам 5 канал
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