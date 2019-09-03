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Honda представила серийный электрокар с голосовым ассистентом (фото)

Honda представила серийный электрокар с голосовым ассистентом (фото)

Японский автопроизводитель Honda представил электрокар модели Honda e.

“Honda e построен по следам концепта двухлетней давности и не раз уже был засвечен в роли предсерийного прототипа. Конвейерная модификация практически не отличается от предыдущих вариантов: сохранены даже камеры вместо боковых зеркал”, – говорится в сообщении.

Как сообщает Motor 1, на рынок Европы Honda e отправится в двух вариантах – с электромоторами мощностью 136 и 154 л.с. (крутящий момент в обоих случаях одинаков – 315 Нм).

Машина разгонится до 100км/ч примерно за 8 секунд, но в Honda делают ставку не на динамику, а на управляемость: сочетание заднего привода и оптимальной развесовки по осям должно сделать машину весьма зажигательной.

Стало известно также, что серийная Honda е получит 35,5-киловаттную батарею в обоих вариантах исполнения, запас хода составит примерно 220 км. Зарядить аккумуляторы на 80% можно будет всего за полчаса – при условии использования системы быстрой зарядки.

Отмечается, что основой взаимодействия человека и машины в салоне станут два 12,3-дюймовых дисплея, а также голосовой помощник Honda Personal Assistant с подобием искусственного интеллекта. Он должен обеспечить доступ к ряду онлайн-сервисов, но, кроме того, в Honda уже заявили, что обучили “ассистента” поддерживать подобие естественных разговоров и реагировать не только на прямые команды, но и на отвлеченные реплики.

По материалам Телеграф
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