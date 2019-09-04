Сколько выплатили временно нетрудоспособным украинцам за семь месяцев

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За период январь-июль 2019 года Фонд социального страхования оказал финансовую помощь из-за временной потери трудоспособности примерно 1,6 млн украинцев, оформивших страхование. Фондом было принято и обработано 2,4 млн больничных листьев, по которым и назначалась помощь.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Размер средств, которые направили на выплаты по больничным листам, за семь месяцев составляет 5,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 23%
В среднем сумма пособия за временную нетрудоспособность равна 271,34 грн/день, что свидетельствует о ее росте на 28,2%.
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