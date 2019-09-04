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Сколько выплатили временно нетрудоспособным украинцам за семь месяцев

Сколько выплатили временно нетрудоспособным украинцам за семь месяцев

За период январь-июль 2019 года Фонд социального страхования оказал финансовую помощь из-за временной потери трудоспособности примерно 1,6 млн украинцев, оформивших страхование. Фондом было принято и обработано 2,4 млн больничных листьев, по которым и назначалась помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Размер средств, которые направили на выплаты по больничным листам, за семь месяцев составляет 5,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 23%

В среднем сумма пособия за временную нетрудоспособность равна 271,34 грн/день, что свидетельствует о ее росте на 28,2%.

Справка Finance.ua:

  • Размер помощи из-за временной потери трудоспособности рассчитывается с учетом страхового стажа: если он меньше, чем 3 года, сумма равна 50% средней зарплаты, при условии страхового стажа в 3-5 лет лицу выплатят 60% средней заработной платы, в 5-8 лет – 70%, а при стаже свыше 8 лет или льгот в соответствии с законодательством выплатят 100% суммы.
  • Право получить такую помощь имеет любой застрахованный гражданин Украины, лицо без гражданства с членами их семей при условии их проживания в Украине.
  • Фонд социального страхования выплатит финансовую помощь из-за временной потери трудоспособности из-за страхового случая во время работы или осуществления предпринимательской или иной деятельности.
По материалам Finance.UA
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