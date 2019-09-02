Чиновника будут судить за присвоение 6 млн грн государственных средств

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Завершено досудебное расследование по подозрению бывшего руководителя госпредприятия в завладении более 6 млн грн государственных средств.
Об этом на своей странице в Facebook сообщило Управление специальных расследований генеральной прокуратуры Украины.
“Завершено следствие в уголовном производстве по подозрению бывшего руководителя государственного предприятия, образованного с целью ведения единых и государственных реестров, который в 2013-2014 годах завладел государственными средствами в сумме свыше 6 млн. грн. путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции с последующим выводом государственных средств на подконтрольные иностранные компании”, – говорится в сообщении.
Его соучастник организовал схему вывода государственных средств под видом заключения договоров с фиктивным обществом на разработку программного обеспечения, которое в действительности таких услуг не оказывало.
“Действиями бывших руководителей государственных предприятий и их соучастников государству причинен ущерб на сумму более 11 млн. гривен. На имущество подозреваемых, с целью возмещения убытков, наложены аресты.
Стороне защиты сегодня, 4 сентября, открыт доступ к материалам, и после ознакомления с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин поддержал решение об увольнении КличкоВчера, 15:15 - 1566 19
Процент на Фонд развития человеческого капитала: что предлагают в Кабмине айтишникамВчера, 12:00 - 3194 15
Новый министр здравоохранения назвала первые шаги МинздраваВчера, 14:34 - 1581 7
Что ждать от коммунальных тарифов осеньюВчера, 11:02 - 7291 4
На какую зарплату согласны украинские заробитчане - опрос4 ч. назад - 1719 3
Покупка частями от monobank стала доступна для 8000 онлайн-продавцов подключенных к WayForPayВчера, 12:10 - 5651
Заблокировали сим-карту: в Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницуВчера, 12:15 - 4070 1
Процент на Фонд развития человеческого капитала: что предлагают в Кабмине айтишникамВчера, 12:00 - 3194 15
ТОП-5 подержанных авто, которые предпочитают украинцы3 ч. назад - 3089
Гончарук прокомментировал новый налог на IT-отрасльВчера, 19:02 - 1997 3
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)15 мин. назад
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)Вчера, 15:10 - 256
Tesla выпустила новую версию Model 3Позавчера, 15:10 - 1876
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"02.09.2019, 15:10 - 806
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40944 1