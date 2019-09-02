Чиновника будут судить за присвоение 6 млн грн государственных средств

Завершено досудебное расследование по подозрению бывшего руководителя госпредприятия в завладении более 6 млн грн государственных средств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Управление специальных расследований генеральной прокуратуры Украины.

“Завершено следствие в уголовном производстве по подозрению бывшего руководителя государственного предприятия, образованного с целью ведения единых и государственных реестров, который в 2013-2014 годах завладел государственными средствами в сумме свыше 6 млн. грн. путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции с последующим выводом государственных средств на подконтрольные иностранные компании”, – говорится в сообщении.

Его соучастник организовал схему вывода государственных средств под видом заключения договоров с фиктивным обществом на разработку программного обеспечения, которое в действительности таких услуг не оказывало.

“Действиями бывших руководителей государственных предприятий и их соучастников государству причинен ущерб на сумму более 11 млн. гривен. На имущество подозреваемых, с целью возмещения убытков, наложены аресты.

Стороне защиты сегодня, 4 сентября, открыт доступ к материалам, и после ознакомления с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд”, – говорится в сообщении.