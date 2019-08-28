Межбанк: попытки покачать курс в течение дня оказались тщетными

Несмотря на период покупки валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов и расчеты нерезидентов за купленные на вчерашнем аукционе ОВГЗ – ситуация на валютном межбанке не особо отличалась от вчерашнего дня.

Компании закрывали свои текущие хозяйственные операции и полностью уже вошли в свой привычный деловой ритм, но особого роста статистики торгов не произошло. Видимо та гривна, которая сегодня зашла клиентам от погашения предыдущих выпусков ОВГЗ – все же закрыла часть потребностей рынка в ресурсах.

Спекулянты работали только в формате “в две стороны”, так как их попытки покачать курс в течение дня – оказались тщетными. Поняв, что особо сегодня им ловить на торгах нечего – они без особого рвения просто закрыли свои сделки формата “купи-продай” без особого навара.

Ход торгов:

Утро началось с уровня котировок по доллару 25,255/25,29 гривен (что практически не сильно отличалось от вчерашнего закрытия 25,24/25,26) и к 11 часам за счет роста предложения котировки чуть просели до 25,245/25,265.

В пределах узкого коридора 25,24-25,245/25,26 гривен за доллар они продержались практически до обеда и лишь к 15 часам на единичных сделках доллар подтянули к уровню 25,27/25,285 уже до самого завершения сессии.

Главные события 4 сентября на межбанке:

1) “Шатания” доллара в пределах достаточно узкого коридора – с утренних 25,255/25,29 гривен до 25,27/25,285 к концу сессии.

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,2579 гривен за доллар, а официальный курс НБУ на 5 сентября установлен на уровне 25,2634.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,27 / 25,28

евро – 27,83 / 27,85

российский рубль – 0,3801 / 0,3807

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1029 / 1,1030

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