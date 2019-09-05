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Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспорта

Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспорта

В Украине планируют разрешить электромобилям передвигаться по полосам для общественного транспорта. О чем сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Электромобили в Украине уже выделили зелеными номерными знаками и запретили авто с ДВС парковаться на местах их зарядки. Но это пока еще не все.

В Украине хотят разрешить электрокарам передвигаться по полосам для общественного транспорта, однако, по словам Криклия, контролировать этот процесс будет довольно сложно.

«Отдавать реализацию подобных вещей местной власти является не самым рациональным действием. Все дело в том, что где-то власти работают эффективно, а где-то — нет. Поэтому единственным правильным решением является принудительная государственная политика и позиция», — рассказывает Криклий.

По поводу отдельных полос, Владислав отмечает, что это очень распространенная практика во многих европейских странах. Но водители там более дисциплинированные, чем в Украине.

По материалам autonews.ua
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