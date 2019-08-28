Qatar Airways продает билеты из Одессы по специальным ценам

Qatar Airways объявила о продаже билетов на вылеты из Одесского аэропорта на острова и курорты Азии по специальным ценам.

Стоимость билетов в обе стороны в эконом-классе стартует от 550 евро (15 200 грн), в бизнес-классе – от 1570 евро (43 500 грн).

Указано, что компания не совершает прямые рейсы в Одессу, поэтому перелет осуществляется с двумя пересадками в узловом и базовом аэропортах.

Для перелета нужно оформить единый билет, из-за чего норма на перевозку багажа повышается и начинается от 30 кг. Если рейс по какой-то причине опаздывает и пассажир не успевает на пересадку, он имеет право на бесплатное переоформление бронирования. Пересадка за самыми дешевыми перелетами может длиться пару часов.

Цены на перелеты эконом-классом в обе стороны из Одессы:

• Дели — от 15 200 грн

• Гуанчжоу — от 15 600 грн

• Бангкок — от 16 100 грн

• Ханой — от 16 100 грн

• Шанхай — от 16 300 грн

• Пхукет — от 16 400 грн

• Хошимин — от 16 400

• Мальдивы — от 17 000 грн

• Сингапур — от 17 800 грн

• Гонконг — от 18 300 грн

• Бали — от 20 600 грн

Цены на перелеты бизнес-классом в обе стороны из Одессы:

• Сингапур — от 43 500 грн

• Дели — от 50 900 грн

• Хошимин — от 52 300 грн

• Бангкок — от 56 300 грн

• Гуанчжоу — от 57 000 грн

• Ханой — от 57 900 грн

• Гонконг — от 58 800 грн

• Шанхай — от 59 100 грн

• Бали — от 66 100 грн

• Мальдивы — от 68 800 грн