Qatar Airways продает билеты из Одессы по специальным ценам

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Qatar Airways объявила о продаже билетов на вылеты из Одесского аэропорта на острова и курорты Азии по специальным ценам.
Стоимость билетов в обе стороны в эконом-классе стартует от 550 евро (15 200 грн), в бизнес-классе – от 1570 евро (43 500 грн).
Указано, что компания не совершает прямые рейсы в Одессу, поэтому перелет осуществляется с двумя пересадками в узловом и базовом аэропортах.
Для перелета нужно оформить единый билет, из-за чего норма на перевозку багажа повышается и начинается от 30 кг. Если рейс по какой-то причине опаздывает и пассажир не успевает на пересадку, он имеет право на бесплатное переоформление бронирования. Пересадка за самыми дешевыми перелетами может длиться пару часов.
Цены на перелеты эконом-классом в обе стороны из Одессы:
• Дели — от 15 200 грн
• Гуанчжоу — от 15 600 грн
• Бангкок — от 16 100 грн
• Ханой — от 16 100 грн
• Шанхай — от 16 300 грн
• Пхукет — от 16 400 грн
• Хошимин — от 16 400
• Мальдивы — от 17 000 грн
• Сингапур — от 17 800 грн
• Гонконг — от 18 300 грн
• Бали — от 20 600 грн
Цены на перелеты бизнес-классом в обе стороны из Одессы:
• Сингапур — от 43 500 грн
• Дели — от 50 900 грн
• Хошимин — от 52 300 грн
• Бангкок — от 56 300 грн
• Гуанчжоу — от 57 000 грн
• Ханой — от 57 900 грн
• Гонконг — от 58 800 грн
• Шанхай — от 59 100 грн
• Бали — от 66 100 грн
• Мальдивы — от 68 800 грн
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