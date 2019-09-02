Бюджет Киева в 2022 году может составить более 71 миллиарда - Кличко

Учитывая тенденции развития города, бюджет Киева в 2022 году может составить более 71 миллиарда гривен.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил на расширенном заседании коллегии КГГА, сообщает пресс-служба мэрии.

По его словам, именно такой показатель заложен в среднесрочном “Прогнозе бюджета города Киева”, который презентовали во время заседания. Отмечается, что это первый подобный прогноз сметы, который разработала столичная власть.

“Этот финансовый прогноз касается 2020-2022 годов. И станет “дорожной картой” для стратегии развития столицы. Ведь именно внедрение среднесрочного бюджетного планирования должно усилить бюджетную дисциплину. А также – ввести эффективный механизм управления бюджетными средствами”, – сказал мэр.

Он добавил, что это – возможность планирования ресурсов на перспективу. А также определение приоритетов в использовании бюджетных средств и их эффективное распределение.

“Среднесрочное бюджетное планирование предоставляет больше возможностей и для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов”, – отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что, учитывая тенденции развития города в 2020-2022 годах, прогнозируется рост валового регионального продукта в Киеве в рамках 4,5-5,7%.

“Это даст возможность существенно увеличить смету города. Уже в следующем году мы можем получить бюджет почти 64 млрд гривень. В 2021 – более 68 млрд. А в планах на 2022 – 71 с половиной миллиард гривен, – отметил Кличко.

Также мэр напомнил: “В 2015 году бюджет столицы составил 31 млрд гривен. Сегодня, благодаря эффективным изменениям в управлении городом, мы получили на этот год бюджет более 58 млрд грн”.

Мэр отметил, что увеличить поступления в бюджет планируют в том числе и за счет проведения прозрачных конкурсов на приватизацию объектов коммунального имущества и конкурсов на аренду торговых площадок.