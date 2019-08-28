США будут вести антимонопольное расследование в отношении Google - Reuters

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30 генеральных прокуроров разных штатов США готовятся начать новое антимонопольное расследование против поисковика Google, который принадлежит компании Alphabet.
Об этом сообщает Reuters.
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О начале расследования прокуроры объявят 9 сентября. Расследование будет фокусироваться на вопросах нарушения вопросов защиты данных пользователей Google, конфиденциальности информации и возможных нарушениях честной конкуренции.
Ранее о начале антимонопольного расследования против интернет-гигантов США сообщало издание The Wall Street Journal. Впоследствии эту информацию подтвердили в Министерстве юстиции США.
Напомним, что в марте 2019 года антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 1,7 миллиарда долларов. Это уже не первый штраф, который на Google наложили в ЕС. В 2017 году компанию оштрафовали на 2,42 миллиарда евро за нарушение честной конкуренции на рынке поисковых сервисов, а в 2018 году – на 4,34 миллиарда евро за монопольное положение на рынке мобильных операционных систем.
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