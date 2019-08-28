0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

США будут вести антимонопольное расследование в отношении Google - Reuters

США будут вести антимонопольное расследование в отношении Google - Reuters

30 генеральных прокуроров разных штатов США готовятся начать новое антимонопольное расследование против поисковика Google, который принадлежит компании Alphabet.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Укрзализныця планирует обратиться в Антимонопольный комитет относительно сговора на рынке производителей вагонов

О начале расследования прокуроры объявят 9 сентября. Расследование будет фокусироваться на вопросах нарушения вопросов защиты данных пользователей Google, конфиденциальности информации и возможных нарушениях честной конкуренции.

Ранее о начале антимонопольного расследования против интернет-гигантов США сообщало издание The Wall Street Journal. Впоследствии эту информацию подтвердили в Министерстве юстиции США.

Напомним, что в марте 2019 года антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 1,7 миллиарда долларов. Это уже не первый штраф, который на Google наложили в ЕС. В 2017 году компанию оштрафовали на 2,42 миллиарда евро за нарушение честной конкуренции на рынке поисковых сервисов, а в 2018 году – на 4,34 миллиарда евро за монопольное положение на рынке мобильных операционных систем.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.