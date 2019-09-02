На какую зарплату согласны украинские заробитчане - опрос

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80% украинских заробитчан хотят работать за границей с зарплатой более $1 тыс., 10% рассчитывают там на заработную плату в $2 тыс., а 21% согласятся работать за границей и за сумму менее $1 тыс.
Такие данные приводятся по результатам опроса OLX Работа.
Треть заробитчан на сезонных работах получала зарплату более $1 тыс., из них 50% – до $1,2 тыс. Еще 32% человек имели доход $700-1000, 18% – $500-700.
Опыт сезонных работ за рубежом имеют украинцы в возрасте от 25 до 54 лет, среди них 76% – мужчины.
Только 9% опрошенных заробитчан не хотят возвращаться за границу.
60% рабочих-мигрантов объяснили, что покинули Украину из-за недостаточного заработка, а 4/10 – ввиду ее экономической нестабильности. Аналогичные причины и среди тех, кто не желает больше возвращаться работать за пределами страны: 42% не устраивали зарплаты в Украине, а 27% – экономическое положение.
Главными факторами, по которым заробитчане возвращались домой, стали несвоевременная выплата зарплат, плохое отношение работодателей, плохие условия проживания. Половина респондентов чувствовали себя некомфортно на работе за рубежом из-за того, что находились далеко от родных.
В ТОП-стран сезонной миграции попали Польша, Россия, Чехия. Больше всего украинцы хотели бы вернуться в США и Германию – 82% и 78% соответственно. Эти две страны разделяют и желание граждан Украины остаться там навсегда – 46% и 45% респондентов.
США заняли первое место по позитивным впечатлениям. Второе и третье места получили Болгария (18%) и Германия (14%) соответственно.
Россия, Литва и Великобритания в антирейтинге стран среди опрошенных украинцев – на сезонные заработки туда не хотят возвращаться.
Больше всего украинцы выразили желание в будущем работать в Германии – 47%, Польше – 46%, Чехии – 35%, Швеции – 18%, Израиле – 14%.
6 из 10 опрошенных уже успели поработать в Польше (43% в сфере производства и 23% – в строительстве). Среди причин искать работу в Польше: близкое расположение с Украиной – 57% и высокая заработная плата – 60% респондентов. Для 26% важную роль играл похожий менталитет.
Для 41% сезонных работников, готовых вернуться на работу за границу, важна зарплата, 36% респондентов готовы вернуться из-за хорошего отношения работодателя, 25% вернутся из-за официального трудоустройства, а 20% – из-за безопасности в условиях труда.
Среди тех, кто больше не вернется работать за пределами Украины, приоритеты установлены на своевременную выплату заработка, человечное отношение работодателя, финансовую стабильность, возможность дополнительно заработать и нормированный рабочий день.
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