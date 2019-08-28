Чиновников Киевской таможни обвиняют в нанесении убытков государству на 5 млн гривен

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Служба безопасности Украины уличила в злоупотреблениях властью чиновников Киевской таможни.
Как сообщается, сговорившись с должностными лицами одного из столичных предприятий, таможенники на протяжении 2017−2018 годов нарушали установленный законодательством порядок перемещения товаров через границу.
По данным следствия, они обеспечили на основании поддельных документов вывоз вне таможенного контроля отходов гартцинка и окиси цинка, облагаемых по нулевой ставке НДС.
Из-за этого предприятие получило на расчетный счет налогоплательщика возмещение, чем государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму в 5 млн гривен.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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