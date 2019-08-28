По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” більше, чем “Продам” (42,964 млн и 42,392 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 41), максимальный курс продажи доллара 25,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,22-25,23 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 90 активных заявок по доллару на сумму 85,156 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,3000 – 2 22225,2000 – 111 11125,2000 – 111 11125,2000 – 5 00025,2000 – 23 00025,2000 – 50 00025,1900 – 29 00025,1900 – 35 00025,1900 – 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,1800 – 7 777

25,2000 – 900

25,2000 – 3 000

25,2000 – 25 000

25,2100 – 20 000

25,2100 – 12 000

25,2100 – 20 000

25,2100 – 25 000

25,2100 – 3 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2264 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1812 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.