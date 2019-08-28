Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” більше, чем “Продам” (42,964 млн и 42,392 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 41), максимальный курс продажи доллара 25,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,22-25,23 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 90 активных заявок по доллару на сумму 85,156 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,1800 – 7 777
25,2000 – 900
25,2000 – 3 000
25,2000 – 25 000
25,2100 – 20 000
25,2100 – 12 000
25,2100 – 20 000
25,2100 – 25 000
25,2100 – 3 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2264 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1812 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Депутаты предлагают продавать sim-карты по паспортамВчера, 12:15 - 2973 27
«ДТЭК» не смог купить уголь по цене «Роттердам+»4 ч. назад - 2133 25
Украина получит выгоду от экономического кризиса в мире - МинфинВчера, 17:25 - 1634 11
В Украине отменили депутатскую неприкосновенностьВчера, 11:55 - 3542 11
"Полтысячи законопроектов до конца года": в "Слуге народа" озвучили планы по работе РадыВчера, 21:40 - 622 10
Американские б/у авто завоевывают рынок. За что украинцы полюбили авто из США?Вчера, 17:40 - 4266 4
Как вернуть деньги за "зеленую" карту метроВчера, 16:03 - 2843 3
Сколько Госказначейство получило от растаможки "еврономеров"Вчера, 13:20 - 2437
«ДТЭК» не смог купить уголь по цене «Роттердам+»4 ч. назад - 2133 25
В Европе цены на газ снизились до десятилетнего минимумаВчера, 17:40 - 2130
Tesla выпустила новую версию Model 3Вчера, 15:10 - 530
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"Позавчера, 15:10 - 619
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40743 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 1058 3
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 1007