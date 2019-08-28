Новый министр здравоохранения назвала первые шаги Минздрава

Министерство здравоохранения Украины при новом руководителе, в первую очередь, займется разработкой порядка реагирования на инфекционные вспышки.

Об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По словам Скалецкой, новой команде Минздрава на сегодня уже очевидно, что нужно делать.

“Во-первых, это касается эпидемий – разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки. Ситуация не имеет единой централизованной процедуры. Сегодня регионы ждут этого от нас. И мы в первую очередь должны это сделать”, – заявила она.

Она также отметила, что Минздрав планирует больше внимание уделить вакцинации взрослого населения.