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Новый министр здравоохранения назвала первые шаги Минздрава

Новый министр здравоохранения назвала первые шаги Минздрава

Министерство здравоохранения Украины при новом руководителе, в первую очередь, займется разработкой порядка реагирования на инфекционные вспышки.

Об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По словам Скалецкой, новой команде Минздрава на сегодня уже очевидно, что нужно делать.

“Во-первых, это касается эпидемий – разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки. Ситуация не имеет единой централизованной процедуры. Сегодня регионы ждут этого от нас. И мы в первую очередь должны это сделать”, – заявила она.

Она также отметила, что Минздрав планирует больше внимание уделить вакцинации взрослого населения.

По материалам РБК-Украина
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