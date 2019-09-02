Kia представила электрические новинки (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В корейской компании опубликовали информацию о двух новых моделях, которые подключают к электричеству – XCeed Plug-in Hybrid и Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid.
Комплектоваться новинки будут 141-сильной гибридной установкой, в состав которой входят 1,6-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Комплектуется шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Первый набирает «сотню» за 11 секунд, а второй – за 10,8 секунды.
Подпитывает электромотор батарея емкостью 8,9 киловатт-часа, что обеспечивает обоим автомобилям запас хода на одной зарядке до 60 километров. Присутствует и рекуперация энергии при торможении, и виртуальный звук двигателя.
Внешне Kia XCeed Plug-in Hybrid и Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid получили «закрытую» радиаторную решетку и встроенный в левое переднее крыло лючок разъема зарядки.
Пока гибриды Kia будут предлагаться только в Европе, но, вполне возможно, появятся и у нас при благоприятном стечении обстоятельств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
РФ согласует с Украиной и ЕС дату газовых переговоровВчера, 11:11 - 666 30
«ДТЭК» не смог купить уголь по цене «Роттердам+»Вчера, 09:33 - 4953 30
Процент на Фонд развития человеческого капитала: что предлагают в Кабмине айтишникамВчера, 12:00 - 2610 13
Кабмин поддержал решение об увольнении КличкоВчера, 15:15 - 1145 12
"Полтысячи законопроектов до конца года": в "Слуге народа" озвучили планы по работе РадыПозавчера, 21:40 - 891 12
Что ждать от коммунальных тарифов осеньюВчера, 11:02 - 5143 4
«ДТЭК» не смог купить уголь по цене «Роттердам+»Вчера, 09:33 - 4953 30
Wizz Air объявил 24-часовую распродажуВчера, 11:20 - 4150
Покупка частями от monobank стала доступна для 8000 онлайн-продавцов подключенных к WayForPayВчера, 12:10 - 4037
Заблокировали сим-карту: в Калуше аферисты незаконно оформили кредит на местную жительницуВчера, 12:15 - 3164
Google выпустила финальную версию Android 10 (инфографика)Вчера, 15:10 - 167
Tesla выпустила новую версию Model 3Позавчера, 15:10 - 1067
Американские ученые искусственно вырастили мозг, который учится "думать"02.09.2019, 15:10 - 748
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 40870 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 1098 3