Kia представила электрические новинки (фото)

В корейской компании опубликовали информацию о двух новых моделях, которые подключают к электричеству – XCeed Plug-in Hybrid и Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid.

Комплектоваться новинки будут 141-сильной гибридной установкой, в состав которой входят 1,6-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Комплектуется шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Первый набирает «сотню» за 11 секунд, а второй – за 10,8 секунды.

Подпитывает электромотор батарея емкостью 8,9 киловатт-часа, что обеспечивает обоим автомобилям запас хода на одной зарядке до 60 километров. Присутствует и рекуперация энергии при торможении, и виртуальный звук двигателя.

Внешне Kia XCeed Plug-in Hybrid и Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid получили «закрытую» радиаторную решетку и встроенный в левое переднее крыло лючок разъема зарядки.

Пока гибриды Kia будут предлагаться только в Европе, но, вполне возможно, появятся и у нас при благоприятном стечении обстоятельств.