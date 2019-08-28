Праздник силы, свершений и несокрушимого украинского духа Muromets Fest снова зажжет Киев!

7 сентября 2019 года соберутся самые сильные люди планеты, чтобы создать невероятный праздник для всех – Muromets Fest Kyiv Edition! Ждем жителей и гостей столицы на территории X-PARK (парк “Муромец”) с 11.00 до 22.00! Вход свободный!

Впечатляющие человеческие свершения,

Пробуждение силы родной земли,

Активизация внутренних резервов,

Возрождение тысячелетних традиций и погружение в сказочный мир украинских былин

- все это о серии авторских фестивалей Muromets Fest, которые сочетают историю с современной спортивной культурой!

Хочешь стать свидетелем установления национальных силовых рекордов в различных дисциплинах и зажигательного концерта под украинским звездным небом?

Тогда приходи!

На фесте ты встретишь: обладателя титула «самый сильный человек мира» Василия Вирастюка, чемпиона мира по стронгмену Сергея Конюшка, звездную команду ФК “Маэстро”, атлетов “Силы нации”, легендарных спортсменов и оторвешься на полную с ведущим фестиваля – известным шоуменом Андреем Джеджулой!

“Сила есть в каждом из нас! Она позволяет нам преодолевать любые препятствия в жизни и уверенно идти вперед к новым победам”, – рассказывает основатель и организатор фестиваля Юлия Курохтина.

В программе фестиваля:

установление двух национальных рекордов: Сергей Конюшок потянет 5 фур, общим весом 42 500 кг (!!!), а известный стантрайдер Евгений Калантай будет ездить на заднем колесе мотоцикла;

заряд позитива и зрелищное “Бензопила-шоу” от ведущего Андрея Джеджулы;

финал Кубка Украины по стронгмену среди любителей;

легендарное пространство спортивных достижений уникального проекта Klitschko Expo Museum;

впечатляющий Wood Art Fest: известные скульпторы вырежут двухметровые деревянные скульптуры сказочных героев бензопилами;

звездный футбольный матч и детский чемпионат по футболу с участием ФК “Маэстро” и фан-клуба ФК “Динамо”;

погружение в сказки и былины от известного сказочника Сашка Лирныка;

Всеукраинская федерация ПЕТАНКА приглашает ознакомиться и поиграть в любимую игру принца Монако Альберта II – “Петанк”;

турниры по средневековым боям от “Айна Бера”: сражения рыцарей в доспехах, стрельба из лука, спортивный меч для детей;

показательные спарринги боксеров от Old School Boxing Club;

тренировка для приверженцев здорового образа жизни: ZUMBA , Twerk и Fun Up;

многочисленные мастер-классы по различным спортивным дисциплинам и лекторий-зона;

зрелищное шоу бодибилдеров;

взрывное мотошоу от лучших стантрайдеров Украины;

огненная шоу-программа от Barbershop Rufford, во время которой будут собирать средства для Украинской Биржи Благотворительности;

зажигательный батл на пилоне – акробатки удивят своими навыками;

зона здоровья: ВБО «Конвиктус Украина» прямо на месте сделает анонимные бесплатные экспресс-тесты на ВИЧ /СПИД и гепатит всем желающим, а супергерои FAST расскажут и покажут, как оказывать первую помощь;

церемония награждения победителей – Muromets Awards;

огромная детская зона: невероятный проект “Hot Wheels Road Show”, детские гонки на самокатах и толокарах “Мы – чемпионы”, разнообразные мастер-классы и интересные квесты;

вкусный фуд-корт и дринкплейс, тематические фотозоны;

розыгрыш призов и сертификатов среди посетителей от партнеров фестиваля.

В поддержку Всеукраинской недели по противодействию булингу 2019, которая будет проходить с 16 по 20 сентября 2019 года, вместе с партнерами “Healthy Childhood Without Borders” и “Здоровое детство без границ” состоится высадка “Аллеи крепких орешков”! “Твоя сила – со знаком “плюс” и “Возьми контроль” – лозунги данного мероприятия. Закладка Аллеи – это направление силы на сохранение окружающей среды.

Фестиваль завершится музыкальным концертом от популярных исполнителей. На сцене выступят группы “Гражданин Топинамбур”, “Навколо кола”, “The Anchor stones” и “Обезбашенный кран”, певицы Божена Дар и Татьяна Доканина. Хедлайнер фестиваля – группа “Нумер 482”. Целый день драйвовое настроение будет создавать Dj Breeze!

Одна из главных задач фестиваля – вдохновить силой свершений своих посетителей на добрые великие дела и зажечь веру в собственные возможности!

Проморолик short: https://youtu.be/s2PioTv1HKE

Проморолик long: https://youtu.be/6A7aVO08eVs

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на официальных пабликах события:

www.facebook.com/murometsfest/

www.instagram.com/muromets_fest/

и на сайте: https://murometsfest.com/

Дыши свободно. Чувствуй силу. Приходи на Muromets Fest Kyiv Edition!

7 сентября, парк “Муромец”, спортивно-развлекательный комплекс “X-PARK”.

С 11.00 до 22.00! Вход свободный!

Организатор: J.K.Communications

Мероприятие состоится при поддержке мэра Киева Виталия Кличко.

Партнеры мероприятия: КГГА, Департамент культуры КГГА, РГА Деснянского района, спортивно-развлекательный комплекс “X-Park”, Национальный реестр рекордов Украины, Федерация стронгмена Украины, Федерация мотоспорта города Киева, Klitschko Expo Museum, ФК “Маэстро”, фан-клуб ФК “Динамо”, финансовая компания “Dinero”, Voda.ua, “XS Energy Drink”, международная компания спортивного питания “Weider”, сервис аренды авто “Status.rent”, “Мороженое №1 “Рудь”, детские гонки на самокатах и толокарах “Мы – чемпионы”, школа бокса “Old school boxing club”, БО “Открывая сердце”, спортивный проект “Сила Нации”, компания “Hot Wheels”, сеть клиник “Viva”, ВБО “Конвиктус Украина”, “FAST: первая помощь и спецподготовка”, Всеукраинская федерация ПЕТАНКА, БФ “Здоровое детство без границ”, Barbershop “Rufford”, интернет-магазин “Big Mag”, “Деснянский районный центр социальной защиты семьи, детей и молодежи”, БО “Международный Благотворительный Фонд имени Святого Андрея”, школа танцев “Племя”, мотошкола Respect Industry, Ассоциация клубов Украины по средневековому бою “Айна Бера”, Zumba Fitness, интернет-магазин “BikeSportTop”, Multibrand “Unice”.

Информационные партнеры мероприятия: телеканал “Прямой”, “Obozrevatel: Каждый найдет свое!”, спортивный портал MixSport, ТК “Киев”, магазин подарков-впечатлений “bodo”, информационный портал “Finance.ua”, Киевский институт международных отношений КНУ им. Т.Г.Шевченко.

Аккредитация на событие для представителей медиа: https://forms.gle/gEwsYkpnT3L7EwZw5

Контактное лицо: пресс-секретарь фестиваля Muromets Fest – Ярослава Карпенко, +380 (67) 279 86 55