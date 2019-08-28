Экономика Украины ежегодно должна расти на 7%, чтобы осуществить планы правительства - Маркарова (инфографика)

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40% прироста экономики в течение следующих 5 лет – это 6,961% прироста экономики из года в год.
Об этом сообщила Оксана Маркарова в своем Facebook.
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Согласно этому, министр сделала вывод, что обеспечить прирост экономики на 40% за следующие 5 лет реалистично, но весьма нелегко. Она отметила, что только одна страна показала в прошлом лучший результат за 5 лет подряд – Ирландия.
Маркарова отметила, что общественность, блоггеры и украинское общество должны мониторить результаты правительства и следить за реальным ростом ВВП на душу населения (GDP per capita, constant LCU).
“Ждем прироста реального ВВП на душу населения в 2020 году по сравнению с 2019 не менее чем на 6,961%”, – отметила она.
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