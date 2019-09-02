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Harley-Davidson выпустил электробайк за $650

Harley-Davidson выпустил электробайк за $650

Два электрических мини-мотоцикла IRONe12 и IRONe16 предназначены для детей.

Электробайки развивают скорость до 17 км/ч. Между собой отличаются размером колес – 12 и 16 дюймов, сообщает пресс-служба Harley-Davidson.

Каждый электротранспорт имеет три режима езды: тренировочный, стандартный и продвинутый. Максимальная скорость в тренировочном режиме достигает 8 км/ч, в стандартном – 11-12 км/ч, а в продвинутом 14-17 км/ч.

IRONe12 создан для детей 3-5 лет, IRONe16 для 5-7 лет. Первый электробайк весит около 7 кг, масса второго – 8,6 кг. Высота от земли до сиденья составляет примерно 33 см и 43,1 см соответственно.

Батарея мотоциклов заряжается всего за 30-60 мин. Стоимость детских электроциклов составляет $649 за 12-дюймовую и $699 за 16-дюймовую версию.

По материалам Газета по-Украински
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