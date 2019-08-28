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В ЕС более чем 300 млн евро использовались не по назначению

В ЕС более чем 300 млн евро использовались не по назначению

В Европейском Союзе (ЕС) обнаружили махинации на 371 млн евро, что связаны с обеспечением жилья и питания беженцев в Италии.

Это следует из годового отчета, который публикует Европейская служба по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Сообщается, что в 2018 году в Евросоюзе около 371 млн евро были использованы не по назначению или незаконно присвоены.

“Эти средства будут поэтапно возмещаться соответствующими властями ЕС и стран – членов союза с тем, чтобы проекты принесли пользу и улучшили жизнь всех европейцев”, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, речь идет про проекты с обеспечением жильем и питанием соискателей убежища в Италии. Так, беженцы и мигранты не всегда получали положеное им по закону питание, а в ряде случаев были вынуждены использовать продукты, срок годности которых уже истек.

Отметим, что следователи увязали эти факты с деятельностью организованных преступных группировок. Прокуратура Италии по борьбе с мафией начала расследования в отношении 84 человек.

В 2017 году объем нецелевых трат был почти в 10 раз больше и превышал 3 млрд евро. Столь большой разрыв в цифрах по сравнению с минувшим годом связан с тем, что два года назад следователи проводили специальное расследование, касавшееся мошенничества на таможне.

По материалам РБК-Украина
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